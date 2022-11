El Xocas se da por aludido y responde muy enfadado al anuncio del Ministerio de Igualdad

El Gobierno ha lanzado una nueva campaña del Ministerio de Igualdad para evitar situaciones y comportamientos machistas en la sociedad. Lo ha hecho recurriendo a situaciones cotidianas que nos resultan bastante familiares, ya que en su momento se convirtieron en noticia por estar protagonizadas por personajes mediáticos.

"Una de cada dos mujeres en España ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. Si no vas a hacer nada para pararlo, #EntoncesQuien?", esta es la premisa que acompaña al vídeo, de poco más de un minuto de duración, en el que vemos como un youtuber explica en un directo que tiene amigos que bebían zumos cuando salían de fiesta para "pillar cacho" con chicas que estaban bebidas.

También vemos a un presentador de televisión preguntarle a su entrevistada —una mujer— si para dormir se pone ropa cómoda o sexy. Además, el spot nos muestra como una afición jalea a un autobús en el que viaja un futbolista acusado de maltratar a su pareja o las ventanas de un edificio que muestran figuras masculinas en la sombra donde las persianas se bajan, que recuerdan al edificio del Colegio Mayor Elías Ahuja.

Todas estas son situaciones que nos resultan familiares y uno de sus protagonistas se ha dado por aludido. El Xocas, uno de los streamers más conocidos de España que en 2021 recibió el reconocimiento de Streamer revelación del año.

Pero en abril de 2021 hizo unas controvertidas declaraciones en las que aseguraba durante una retransmisión en vivo que "ligar es mucho más fácil con pibas colocadas", en respuesta a un comentario en el chat de su directo de un chico que decía: "Yo cuando salía de joven con mis colegas de farra bebía zumos y me hacía amigo de las camareras".

El Xocas, calificó de "trucazo" la práctica de su seguidor, y añadió más leña al fuego: "Yo tengo colegas que no beben y eran muy de ir a ligar con las pibas, y que además se divertía mucho llevándose a pibas que estaban colocadas y tal, que estaban bailando".

Por supuesto, estas declaraciones no tardaron en hacerse virales y en acusar al streamer gallego de hacer apología de la violación de forma indirecta.

El Xocas se da por aludido con el spot de Igualdad

En la nueva campaña de Igualdad, se ve cómo un chico está haciendo un directo similar al que hizo El Xocas en su día, reproduciendo las frases citadas sobre aprovecharse de mujeres bebidas.

Algo que no se ha tomado nada bien El Xocas, que se ha dado 100% por aludido. "Si el dinero público que generamos las empresas privadas para que el país mejore, estaría muy bien que lo utilizases para cosas importantes. Y no para hacer anuncios de decenas de miles de euros en los que calumniar a gente que defiende lo mismo que tú pero de la manera correcta", ha empezado respondiendo El Xocas en un directo, dirigiéndose directamente a la Ministra de Igualdad, Irene Montero.

"Y estaría bien que lo implementases para hacer leyes que no sacase a los violadores de las calles", ha continuado visiblemente enfadado. "Yo nunca hablo del Gobierno, nunca hablo de política. Yo he votado a la izquierda y la directa. Me considero una persona conservadora y progresista al mismo tiempo", ha continuado diciendo para instarle a la Ministra que "se ponga a trabajar" y que "deje de tirar el dinero".

"Ojalá un día te des cuenta de todo el daño que estás haciendo al feminismo y el daño que le estás haciendo a la Igualdad. Y a todas las mujeres a las que el comes la cabeza. Es una vergüenza que una persona como tú tenga un puesto público", ha sentenciado.

Por supuesto, estas declaraciones han abierto un gran debate en redes sociales, entre los que defienden al streamer y entre los muchos otros que aseguran que el anuncio lo único que hace es reproducir sus propias palabras.