La banda sonora de la radio en 2024: Dani Fernández, Benson Boone, Ana Mena y más

Como todos los años, el 2024 nos ha regalado un puñado de grandes éxitos musicales que han sonado y seguirán sonando con fuerza en la radio.

Entre las canciones más radiadas del pasado año, se encuentran Houdini de Dua Lipa, Maníaca de Abraham Mateo, Stumblin' In de Cyril, Cruel Summer de Taylor Swift o Lose Control de Teddy Swims, tal y como desvelamos en Europa FM el pasado viernes 27 de diciembre. Ahora, a esta lista de hits se unen los de Dani Fernández, Benson Boone, Ana Mena, Beyoncé y Tate McRae. ¡Descúbrelo!

'Todo cambia' - Dani Fernández

Dani Fernández arrasó en la radio durante 2024 con varios temas, entre ellos Todo cambia. Con él, el cantante daba pistas de su nuevo discoLa Jauría y reflexionaba sobre la transformación de una relación de amor. "No sé quién eres y no te hace falta / No te convence y luego todo cambia", canta en el estribillo.

'Beautiful things' - Benson Boone

Desde principios de año, en Europa FM hemos disfrutado del mayor éxito global de Benson Boone: Beautiful things, una composición donde el cantautor estadounidense agradece a Dios haberle ayudado a conocer a su amor mientras le pide que nunca se lo arrebate.

'Madrid City' - Ana Mena

El pop electrónico ha afianzado su auge en 2024 gracias a artistas como Ana Mena, quien ha sonado por todas partes con Madrid City. Con su mayor éxito del año, la malagueña le canta a un amor fugar: "Fuimos amor de verano en Madrid City / Y la verdad, no me sirve Madrid sin ti".

'Texas hold 'em' - Beyoncé

El 2024 supuso una inspiración country para Beyoncé, quien se ha proclamado el año pasado como la estrella pop más destacada de lo que llevamos de siglo XXI, según la revista estadounidense Billboard. Así, Texas hold 'em es una de las pistas que confeccionan uno de los álbumes más destacados del año: Cowboy Carter.

'Greedy' - Tate McRae

Más de uno ha escuchado en modo repetición durante este pasado 2024 el mayor éxito de la canadiense Tate McRae: Greedy. Un tema donde la artista se pone por encima de un amor ya superado: "Yo también querría estar conmigo / Cariño, por favor, créeme / Te haré pasar por el infierno / Solo para conocerme", canta en el estribillo.

¿Cuáles serán las canciones más radiadas del 2025? ¡La cuenta empieza ya!