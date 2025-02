Las novedades musicales destacadas de la semana: Leiva, Robe, Vicco, Benson Boone y más

Febrero se termina y el invierno parece dar sus últimos coletazos para dar la bienvenida a la primavera con una buena dosis de vitalidad musical. Marzo llega con muchos cambios y los artistas se preparan para la temporada de festivales con nuevos estrenos que llevar al escenario.

El rock español acaba de vivir un momento muy especial con la unión de Leiva con el gran icono Robe Iniesta, líder de Extremoduro, en Caída Libre. Las mezclas perfecta entre pop, electrónica y urbano llega de la mano de Vicco, que lanza su primera canción de 2025, y por fin ve la luz la honesta colaboración de Mikel Izal y la mexicana Ximena Sariñana. ¡Pero ojo hay mucho más!

Benson Boone - Sorry I'm Here For Someone Else

Tras su aplaudida actuación en los Premios Grmmy, el artista americano regresa motivadísimo para publicar este nuevo e irresistible tema que trae de vuelta al artista más escuchado en 2024 a nivel mundial, con tres discos de platino certificados en España.

Vicco - Bailar y Llorar

Vicco abre una nueva etapa musical con Bailar y Llorar, la primera piedra de un camino que renueva la energía del hit que marcó con la viralísima Nochentera. 'Bailar y Llorar' es un sad banger que explora la dualidad entre el amor y el odio, convirtiéndose en un tema completamente arrollador.

Mikel Izal ft. Ximena Sariñana - N.I.T (Nada Importa Tanto)

Lo contó -y presentó- en exclusiva a su paso por Cuerpos especiales en el programa especial por el Día de la Radio y ahora la colaboración se hace realidad. Nada Importa tanto habla de establecer prioridades y enfocarse en lo que realmente vale la pena. Junto a la mexicana Ximena Sariñana se sentó a escribir este tema lleno de emociones a flor de piel que llama a relativizar y dejarse llevar. Es el primer tema que estrena Mikel tras las nuevas versiones de su álbum El Miedo y el Paraíso.

Damiano David - Next Summer

Después de enamorar a su público con la versión de Nothing Breaks Like A Heart, el hit mundial de Mark Ronson y Miley Cyrus, Damiano David lanza el tercer adelanto de su esperado nuevo proyecto en solitario. Damiano transmite cada palabra del eufórico single con una emoción cruda que transita entre la alegría y el dolor. "A primera vista, la canción habla del amor juvenil, un romance de verano no correspondido. Pero, a un nivel más profundo, revela una reflexión mucho más amplia. Es una alegoría de la vida: cómo a veces podemos ser prisioneros de nosotros mismos, de nuestros miedos, de nuestras inseguridades, de nuestra incapacidad para cambiar", asegura el cantante.

Leiva con Robe Iniesta - Caída Libre

Los sueños de Leiva se han hecho realidad con una unión que promete hacer historia en el pop rock español. El artista ya tenía cerrado su disco Gigante -que estrena esta primavera- cuando esta colaboración llegó para removerlo todo. En la letra, el artista madrileño toca la tecla de la depresión, una enfermedad que sufrió uno de sus mejores amigos. Se la envió a Robe, él aceptó y la fantasía se materializó. "Se ha implicado como nadie conmigo", cuenta Leiva.

