Las canciones que más han sonado en 2023 con Xavi Alfaro: Miley Cyrus, Dua Lipa, Vicco y más

Año nuevo, vida nueva. Nos despedimos de 2023 al ritmo de la música que nos ha acompañado y emocionado en los últimos 12 meses. Siempre asociaremos canciones a momentos, personas o estados de ánimo y Xavi Alfaro ha querido repasar los temas que han sonado más en Europa FM.

Arranca 2024 y ahora toca pasar página y comenzar nuevas playlists, aunque sin olvidar las grandes historias de 2023. No te pierdas nuestro Top 5 y empieza el año con una sonrisa de oreja a oreja.

Miley Cyrus - Flowers

Miley Cyrus lanzó su conocida canción Flowers en enero de 2023 y terminó siendo la más escuchada del año en todo el mundo. Además de ser la más reproducida en Spotify a nivel global —1.600 millones de reproducciones la avalan—, en la plataforma musical también logró el récord de ser el tema que más rápido ha llegado al millón de descargas. Y otro importante detalle, debutó en las listas en el número 1 destronando a la imparable Shakira: BZRP Music Session 53.

Pero más allá de números, le avala la crítica: en junio, la publicación especializada Billboard la consideraba la mejor canción de 2023; y Rolling Stone la reconoció como la mejor canción de la primera mitad de 2023.

Dua Lipa - Dance The Night

Dua Lipa se coronó como una Barbie honorífica en mayo al estrenar Dance the night, el tema principal de la BSO de Barbie. Más adelante, se daría a conocer el papel que la británica interpretaría en la cinta como Barbie sirena. En el videoclip, aparecerían varios de los actores principales como Margot Robbie, Issa Rae o Emma Mackey —también la directora Greta Gerwig— y sería el cierre definitivo de la era Future Nostalgia, ese dance-pop ochentero que tanto nos gusta.

Dance the night arrasó en Reino Unido alcanzando el primer puesto, mientras en EEUU llegó al sexto en la Billboard Hot 100. En Spotify ha superado las 600 millones de reproducciones y las 137 millones en YouTube.

Manuel Turizo - La Bachata

Y viajamos a América Latina, donde en mayo Manuel Turizo nos hizo vibrar al ritmo de La bachata, la canción de su disco 2000. Cantando sobre el desamor y la nostalgia, el colombiano dio un paso más en su carrera al apostar por un sonido nuevo que no encasillara su carrera.

La viralización en redes hizo el resto y su single pasó a ser uno de los más sonados durante el verano acumulando millones de reproducciones en las diferentes plataformas. Solo en YouTube, sobrepasa las 650 millones de visitas.

Harry Styles - As It Was

Aunque técnicamente As it was sea una canción de 2022, Harry Styles ha logrado que durante 2023 continúe en los primeros puestos de las listas. Se trata del sencillo que más triunfa del británico de su disco Harry's House y se mantuvo en el primer puesto de la Billboard Hot 100 en EEUU durante 15 semanas.

Obtuvo el título de Guinness World Records por la pista más reproducida en Spotify en 24 horas por un artista masculino.

Vicco - Nochentera

Y cerramos el Top 5 con nuestra estrella emergente de 2023. Vicco se presentó al Benidorm Fest con Nochentera y, aunque no ganó sí superó de lejos a sus adversarios en reproducciones. Incluso es la más escuchada de todas las ediciones del certamen tras superar a SloMo en julio.

Tal era el buen rollo que transmitía que fue escogida para celebrar la victoria de Selección Española femenina en el Mundial 2023.

¿Qué nos deparará 2024? ¡Estamos ansioso por descubrirlo!