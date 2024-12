Los mejores discos de 2024

Termina el año y toca hacer recopilación: los mejores libros, las mejores películas, los mejores conciertos, las mejores obras de teatro… y por supuesto, los mejores discos que se han lanzado en estos últimos 12 meses.

Entre las novedades musicales de este año ha habido de todo y es complicado hacer una selección porque nunca están todos aunque los que están lo hacen por méritos propios. ¿Quién le iba a negar un hueco a Queen B y su magistral incursión en el mundo del country o al elogiado nuevo trabajo de Trueno que se ha coronado como el nuevo rey del hip-hop? Por no mencionar lo que ha supuesto en el panorama patrio el primer disco de la combativa banda Alcalá Norte o la propuesta de raíces andaluza y sonido árabes y venezolanos de Judeline.

Aquí, una selección de los álbumes que han dejado huella en este 2024 lleno de música dentro y fuera de nuestras fronteras. Y una advertencia: su orden no corresponde a criterios de calidad porque sería difícil elegir el mejor, sino a la fecha de su lanzamiento.

Los mejores internacionales

Cowboy Carter, Beyoncé

La segunda parte de la trilogía que comenzó con Renaissance fue lanzado el 29 de marzo ante una atmósfera de máxima expectación. “Un disco country-pop ‘inmaculado”, “redefine el estilo americano” y “obra maestra” fueron solo algunos de los halagos que recibió de la crítica. El disco ocupa la segunda posición del listado anual de los 100 mejores discos del año de la revista Rolling Stone.

Radical Optimism, Dua Lipa

En el que ha sido, en palabras de la propia artista, su mejor año, la cantante británica lanzó su tercer álbum de estudio y se convirtió en la estrella de las pistas de baile. El disco llegó al número 1 en Reino Unido y en casi toda Europa —España, Francia, los Países Bajos…—, y su sencillo Houdini estuvo 17 semanas en la lista Hot Dance/Electronic Songs de Billboard.

Hit Me Hard and Soft, Billie Elish

El tercer álbum de estudio de la cantautora estadounidense ha sido el de su consagración como uno de los grandes talentos de la música actual. Para The Guardian este disco ocupa el tercer puesto entre los mejores del año y de él destaca que Elish ha dejado de lado "su papel como conciencia del pop" para "mirar hacia dentro", "contar turbias historias de amor" y "regresar a sus flirteos adolescentes con lo macabro".

El último baile, Trueno

El argentino también se ha colado en numerosas listas recopilatorias de 2024 con su nuevo disco, que recibió un sinfín de buenas críticas y ha roto los marcadores de reproducciones. Con él, el argentino ha rendido un homenaje a los artistas, productores e íconos del hip-hop que marcaron su vida y se ha convertido en un referente de la música urbana en el mundo.

Carín León, Boca Chueca

El último trabajo del cantante mexicano se situó en los primeros puestos de las lista Top Latin Albums y Regional Mexican Albums de Billboard en las primeras semanas del lanzamiento y la citada revista ya lo consideró como uno de los mejores discos latinos del año. “León suena como en casa, consolidándose como uno de los artistas más versátiles y eclécticos de la música latina”, decía de él el medio musical.

brat, Charli xcx

La cantante, productora y compositora británica es la reina de la lista de los mejores discos de Rolling Stone . "Brillante de principio a fin", "música pop para el futuro ", "una obra maestra que entiende cómo una dura persona puede ofrecer protección", "vuelve a colocar a Charli a la vanguardia como innovadora del pop" son algunas de las positivas críticas que se recogieron cuando el 7 de junio lanzó el nuevo álbum.

The Secret of Us, Gracie Abrahams

Con su segundo álbum, la americana que fue telonera de Taylor Swift en The Eras Tour y con quien comparte la canción us., debutó en el número uno en Reino Unido. El secreto del fenómeno de la nueva estrella del pop es que, como destaca Mondo Sonoro, “pone letra y melodía a los sentimientos más difíciles y a los secretos que no queremos admitir”.

Rockwood, Mark Ambor

El álbum debut del talentoso vocalista, productor y multiinstrumentista Mark Ambor ha sido uno de los lanzamientos más esperados del año. Después del éxito viral que alcanzó Belong Together gracias, sobre todo, a TikTok, el neoyorkino se ha consolidado como uno de los artistas pop que más ha crecido.

Songs Of A Lost World, The Cure

Hacía 16 años que la banda de rock alternativo no sacaba un disco y el 1 de noviembre rompieron ese silencio con Songs Of A Lost World. "Es prácticamente todo pesimismo y tristeza, inspirado en gran medida por una serie de muertes en la familia de Smith. Para la mayoría de las otras bandas, eso podría ser una noticia preocupante, pero para los fans de Cure, significa una potencial obra maestra", escribe Billboard sobre el álbum de la mítica formación británica.

Los mejores en español

El presente, Shinova

Este es el quinto trabajo de la banda vizcaína y con este nuevo repertorio, en el que se incluye una colaboración con Iván Ferreiro, se afianzan como una de las mejores bandas de su generación que en los últimos años ha crecido de forma exponencial. El presente se lanzó en marzo y nada más salir se colocó en el número 1 de la lista Top 100 Álbumes en España.

Alcalá Norte, Alcalá Norte

Casi sin avisar, el sexteto madrileño lanzó su primer álbum en el mes de abril y durante semanas fue una de las novedades musicales más comentadas del panorama nacional. "Una brillante aleación de inquina erudita, macarrismo de barrio y lenguaje nostálgico que interpela con la rabia del punk, arrebata con la inmediatez del dark-wave y obliga sin remedio a la escucha reincidente", decían de este trabajo en Mondo Sonoro.

Bodhiria, Judeline

Lara Fernández Castrelo ha irrumpido con su primer álbum en la escena pop indie con fuerza. Su disco ha sido aplaudido por los medios especializados y algunos dicen de ella que puede ser la nueva Rosalía. Canciones como Zarcillos de plata, INRI y Mangata se han colado en las listas de temas más escuchados este año.

Elige tu propia aventura, Carolina Durante

Varias publicaciones consideran el último álbum de la banda indie madrileña como uno de los mejores del año. "Es un disco con un comienzo estelar y un final estupendo, mejor pensado que nunca y que esconde muchísimo más que nunca los obvios defectos del grupo", reseña la web Hipersónica en su lista de los mejores del año.

La jauría, Dani Fernández

Ha sido uno de los discos del año pues el artista supo ‘calentar’ el ambiente lanzando los primeros singles Todo cambia o Me has invitado a bailar con el que mostraba su evolución hacia un rock más cañero. El álbum fue lanzado a finales de octubre y hoy sigue estando en las primeras posiciones del Top 5 Radio y de álbumes más vendidos.

El último día de nuestras vidas, Dani Martín

El excantante de El canto del loco ha regresado hace solo unas semanas con una colección de diez canciones inéditas en el que recupera ese papel como niño gambero del pop español. Solo dos semanas después de su lanzamiento se colocó en el número uno de las listas de los más escuchados y ha colgado el sold out en los diez conciertos consecutivos que dará en Madrid en 2025.