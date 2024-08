Las mejores canciones para darse un chapuzón con Xavi Alfaro: Ava Max, Karol G y mucho más

El calor lleva varias semanas sin despegarse de nosotros y no sabemos hasta cuando seguirá a nuestro lado.

No es de extrañar que las playas y piscinas de nuestro país estén abarrotadas, ya que la mejor forma de sofocarlo es darse un buen chapuzón junto a tu familia o tus amigos. Y no sabemos por qué, pero hay algunos temazos musicales que acompañan perfectamente con esas sesiones acuáticas tan divertidas.

Como el melón con el jamón, Xavi Afaro nos trae una lista de las mejores canciones para darse un chapuzón veraniego. ¡Coge un papel y boli!

'I don't wanna wait' - David Guetta y One Republic

David Guetta y One Republic han sido unos de los protagonistas absolutos del 2024 con I don't wanna wait. Para este temazo, han sampleado Dragostea din tei, la popular canción de la banda moldava O-Zone que todos los que vivimos en Europa hemos tarareado en algún momento.

El videoclip combina imágenes del Ultra Music Festival 2024, un festival en Miami en el que el DJ participó y subió al escenario por sorpresa a Ryan Tedder, el líder de One Republic.

'Fría (Remix)' - Enrique Iglesias, Yotuel, Yng Lvcas

Enrique Iglesias quiso contar para el rémix de su tema Fría con dos genios de la música latina como Yotuel e Yng Lvcas. Se trata de una canción que celebra la alegría y las risas de una noche de carnavales.

La colaboración se suma a las decenas de proyectos conjuntos que el español tiene con estrellas internacionales como Whitney Houston, Lionel Richie, Juan Luis Guerra y Romeo Santos, entre otros.

'Whatever' - Kygo y Ava Max

Y hablando de nuevo de sampleos, no podemos olvidar de Whatever, la última colaboración de la cantante Ava Max con el productor Kygo. Para ella, incluyeron un sampleo de Whenever, Wherever de Shakira de 2001.

Con toques country que recuerdan al estilo de la colombiana, el single va cogiendo fuerza a medida que avanza para entrar en el estilo electrónico, sintetizado y house que todos relacionamos con Ava Max

'Si antes te hubiera conocido' - Karol G

Karol G ha arrasado este 2024 con Si antes te hubiera conocido, una canción que lleva semanas como la más escuchada en nuestro país. Grabada en República Dominicana, representa a la perfección el verano y, como ella misma dijo, está dirigida a la comunidad latina.

La colombiana reveló durante uno de sus conciertos recientes en Londres que va para aquellos amores que no han podido ser: "Es para que usted se la cante a esa persona que usted la ve, ya está con alguien y que usted le dice 'ea, María, si hubiera sido usted yo... Estoy segura de que si me hubiera conocido antes, la situación hubiera sido diferente, ¿cierto?'".

'Potra salvaje (Remix)' - Isabel Aaiún y Fernando Moreno

Terminamos con el himno de la Eurocopa, el rémix de Potra salvaje de Isabel Aaiún y Fernando Moreno. Es un icónico tema feminista que defiende la libertad y la lucha de las mujeres frente a las adversidades que se les presentan.

La canción original se lanzó en 2021, aunque no fue gracias al rémix cañero cuando alcanzó la fama a través de redes sociales. Potra Salvaje entró de lleno en la actualidad española, especialmente desde que los jugadores de La Roja contaron que escuchaban la canción en los vestuarios antes de los partidos. De hecho, la artista se lo quiso agradecer con una emotiva versión a capella.