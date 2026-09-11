Las novedades musicales más destacadas: Marlena, RAYE, Camilo y más

Llega un nuevo viernes, y con él, las novedades musicales. Esta vez, la oferta musical nos trae sentimiento en estado puro en forma de canción para combatir mejor la entrada de este nuevo curso.

Y es que Marlena vuelve a crear un himno, esta vez dirigido a esa amiga que está pasando por un desamor en Amiga, date cuenta. Además, la fusión de hermanas de Raye, Amma y Absolutely nos trae el encantador videoclip de Joy.

De Camilo destaca Luna, la canción que cierra el disco que le ha dedicado a sus hijas. Mientras que el baile se abre paso de la mano de David Guetta & Hypaton en You and I, me and you. ¡Y más!

'Amiga date cuenta' - Marlena

Este himno de amistad continúa el estilo del dúo. Y es que Carol y Ana le cantan a esa amiga que está viviendo un desamor en mitad de una relación. Se trata de una potente balada que llega acompañada de un videoclip que deja ver a las artistas en mitad de una plaza de toros mientras proclaman este mensaje para dejar de llorar.

'Joy.' - Raye, Amma, Absolutely

Este encuentro tan especial entre RAYE y sus hermanas Amma y Absolutely forma parte del álbum THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE., pero ahora llega su esperado videoclip. En él, aparecen las tres recorriendo Londres en una furgoneta, repartiendo girasoles y buscando provocar momentos espontáneos de felicidad entre la gente.

Se trata de una de las canciones más luminosas y eufóricas del álbum: mezcla soul, R&B, gospel, pop y un toque disco, con una producción muy expansiva de RAYE, Mike Sabath y Tom Richards. La idea central es pasar de la oscuridad a la esperanza.

'Luna' - Camilo

Esta canción cierra Para cuando sean mayores, el quinto álbum de estudio de Camilo que, tal y como contó en su visita a Cuerpos especiales, es un proyecto para sus hijas, Índigo y Amaranto, y está basado en cuentos infantiles. "Para mí sería imposible no tomar una foto de mi rol de paternidad, todo está empapado por ese rol", contó el artista en el anti-morning show.

Así, esta canción funciona como un cierre especialmente íntimo y simbólico, con una mirada casi infantil para hablar del amor, la compañía y la capacidad de encontrar belleza y sentido en las pequeñas cosas.

'You and I, me and you' - David Guetta & Hypaton

Esta colaboración dance une los universos de ambos DJs, pues la propuesta combina la producción electrónica de Guetta con el enfoque de Hypaton. Y el resultado es un tema pensado claramente para la pista de baile.

Además, a la canción la rodea un aire nostálgico de la electrónica clásica, actualizado con una producción moderna y contundente. La colaboración encaja además con la actual etapa de Guetta, que continúa recuperando sonidos y referencias de la cultura dance de décadas anteriores.

'Asignatura pendiente' - Ricky Martin & Kany García

Esta nueva versión del clásico de Ricky Martin forma parte de ReVivo, el nuevo EP del artista, en el que revisita varias canciones de su repertorio junto a otros artistas. En esta nueva versión, Kany García aporta una segunda voz perfecta para el carácter confesional de la canción, convirtiendo la interpretación en un diálogo a dos voces.

La colaboración también resulta significativa porque ambos son artistas puertorriqueños y porque García está muy vinculada al universo de la canción de autor y la balada latina, por lo que los artistas se complementan a la perfección en este tema.

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