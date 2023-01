Las novedades musicales de la semana con Xavi Alfaro: Rosalía, Luz Casal y The Kid LAROI

Los viernes son días de Novedades musicales y esta semana Xavi Alfaro repasa los cinco lanzamientos más destacados de la semana. Por fin podemos escuchar LLYLM, el primer single de la era postMotomami de Rosalía. Luz Casal vuelve después de cinco años sin lanzar ningún tema inédito, y también suenan lo último de The Kid LAROI, Marc Seguí y Zara Laarson.

Disfruta de la selección musical y encuentra al final los otros estrenos musicales destacados de la semana.

Rosalía - LLYLM

¡Por fin! Después de tres semanas lanzando pequeños aperitivos a través de sus redes sociales, Rosalía ha estrenado este viernes LLYLM (Lie Like You Love Me). Es su primera canción tras la era MOTOMAMI, en la que la artista catalana combina partes en español y partes en inglés. La canción, que rompe con el estilo de su trabajo anterior y resulta más melódica y aireada, une también varios estilos, incluidos la rumba y el flamenco.

Luz Casal - Hola, qué tal

Hola, qué tal es la primera canción inédita de Luz Casal en cinco años y es también el primer adelanto de su próximo disco, el más personal de su carrera que legará en el mes de marzo. La canción es también una canción muy personal, Luz Casal se inspiró para componerla en las conversaciones que mantuvo durante la pandemia con millares de desconocidos a los que llamaba por teléfono cuando se lo pedían para ofrecer consuelo o compañía. Esperanza y optimismo son los ingredientes de Hola, qué tal, una mano tendida para sobrellevar los tiempos difíciles.

The Kid LAROI - Love again

The Kid LAROI’S Wild Dreams es el nuevo proyecto de The Kid LAROI, en el que se incluye esta Love Again. Se trata de una experiencia inmersiva en la isla de Fortnite con la música de Laroi. Su música guía a los jugadores por la ciudad cibernética Laroitown hasta llegar a un concierto virtual del artista australiano. Tras la actuación, los jugadores podrán unirse al afterparty. En la Afterparty para escuchar su música en bucle y echar un vistazo a la vida de LAROI, en la gira y fuera de ella.

Marc Seguí - Plaza en el cielo

Marc Seguí inicia con Plaza en el Cielo un nuevo proyecto, del que dice es al que más cariño le he dado hasta la fecha. El cantante, que lanzó su último tema en octubre, ha puesto toda la carne en el asador con este lanzamiento y, para poner el foco en la nueva canción, esta misma semana borró todas sus publicaciones de Instagram. El cantante, que se viste de demonio para el videoclip, habla en esta canción de las contradicciones entre el bien y el mal y de cómo los errores nos sirven para evolucionar y madurar.

Zara Larsson - Can't Tame Her

Can't Tame Her marca el inicio de la nueva era musical de Zara Larsoon, que lanza su primera canción desde que en mayo de 2022 versionó Lay All Your Love On Me de ABBA. Con un sonido deslumbrante y futurista pero a la vez incorpora los sintetizadores de los años 80, Can't Tame Her será single principal de su próximo tercer álbum de estudio. El trabajo no tiene aún fecha de lanzamiento, pero la cantante dijo en diciembre que llevaba el 70% hecho. Se acerca la fecha de lanzamiento.

Si te han gustado las propuestas y te que has quedado con ganas de más, sigue leyendo y disfruta de los otros estrenos de la semana.

Los otros estrenos musicales de la semana