Las novedades musicales con Xavi Alfaro: Ariana Grande, Lola Índigo, Andrés Koi y mucho más

La música vuelve a sonar fuerte este fin de semana con lanzamientos tan esperados como el disco Eternal Sunshine de Ariana Grande, que llega tras cuatro años de silencio, o la comentada y ardiente colaboración de Lola Índigo con Manuel Turizo.

Este fin de semana también llegan a las plataformas Andrés Koi, Álex Ubago o la colaboración de Omar Montes con Carín León. Disfruta de las novedades musicales más destacadas de la mano de Xavi Alfaro.

we can't be friends (wait for your love) - Ariana Grande

Ariana Grande empieza el fin de semana con un disco debajo del brazo. Eternal Sunshine es el nuevo álbum de estudio de la cantante de Florida, que llega tras casi cuatro años de silencio. Su último disco, Positions, es un lanzamiento de 2020.

Su nuevo trabajo incluye temas como we can’t be friends (wait for your love), un homenaje a la película ¡Olvídate de mí!, de Jim Carrey (uno de sus ídolos) y Kate Winslet, y en cuyo videoclip se mete en la piel de la protagonista del filme luciendo su característico abrigo azul.

1000 COSAS - Lola Indigo y Manuel Turizo

Lola Índigo y Manuel Turizo se encargan de subir la temperatura en 1000 COSAS, una canción en la que la intérprete madrileña y el cantante se muestran deseosos de volver a la pasión del pasado y en cuyo videoclip se acercan peligrosamente haciendo saltar las chispas.

Si es por los dos - Álex Ubago

Si es por los dos es el tercer adelanto del próximo disco de Álex Ubago, que verá la luz en 2024. La canción, que llega tras Idiota y No volveré a pensar en ti, nos lleva al pasado ya que recuerda a otras canciones míticas como Estar contigo o Sigo aquí.

La buena vida - Andrés Koi

Los adelantos del primer disco en solitario de Andrés Koi siguen llegando con cuentagotas. Este viernes el exvocalista de DVICIO estrena La buena vida, un tema en el que invita a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida y a alejarnos de lo material y de las cosas que solo nos aportan felicidad momentánea. El lanzamiento ha coincidido con la activación de la preventa del álbum AIJAG, siglas de Andrés is just a game.

Ron con Cola - Carín León y Omar Montes

Carín León y Omar Montes nos sirven un Ron con Cola en su primera colaboración. La canción combina a la perfección el sonido flamenco con el regional mexicano, del mismo modo que en una copa encajan perfectamente el ron y los refrescos de cola.

