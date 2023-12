Las novedades musicales con Xavi Alfaro: Pablo López, Shinova, Lola Índigo y muchos más

Aunque todos sabemos que este mes la canción que eclipsa los números de reproducciones es el himno de Mariah Carey All I Want for Christmas Is You, la maquinaria de la industria no para y este viernes, a solo una semana de Navidad, Xavi Alfaro trae, como siempre, lo mejor de cada casa con las novedades musicales.

En el plano internacional llega New Body, la deseada colaboración de Kanye West, Ty Dolla Sign y Nicki Minaj en el nuevo álbum colaborativo de los dos raperos.

De las fronteras nacionales para adentro, por fin está fuera el disco completo de Lola Índigo, GRX, el proyecto más intimista de la artista del que este sábado veremos los videoclips. Además, este fin de semana podremos disfrutar de los nuevos sonidos de Pablo López, el grupo Mantra con su apuesta eurovisiva, el segundo adelanto del disco de Shinova o la colaboración de Viva Suecia con Rozalén y Las Migas.

Pablo López - Mira cómo bailan

No para de conquistar ciudades y recintos con su directo, a la vez que sigue trabajando en música futura. El cantante Pablo López vuelve este viernes imparable para enseñarnos Mira cómo bailan. Nuestro coach de La Voz se adueña de las baladas que tanto controla en un tema que demuestra su capacidad para denotar emociones.

Mantra - Me vas a ver

El grupo compuesto por Carlos Marco, Paula Pérez y Charly Weinberg vuelca su esencia en Me vas a ver, una canción de desamor que, a pesar de estar pensada en un principio para meterla en su disco, las voces protagonistas vieron perfecta para el festival Benidorm Fest 2024, en el que se elige el tema que representará a España en Eurovisión el próximo mayo.

"Es la canción perfecta, la hicimos para nosotros y con una idea con la que estuviéramos identificados", contaba la banda, que ha empleado un trabajo vocal importante en la pieza, sobre su canción en la presentación del concurso.

Shinova - Berlín

El grupo de rock alternativo lanza el segundo adelanto de su nuevo álbum El Presente, que se publicará el 1 de marzo. Su nueva canción, Berlín aparece con la ambición de convertirse en uno de esos temas que serán recordadas por mucho tiempo.

Así, aúna la autenticidad de la banda, que narra un viaje interminable que comienza en un aeropuerto y atraviesa la capital alemana para expandirse por todo el planeta. Mientras tanto, la vida sigue a un ritmo frenético, sin dejar espacio para recordar tiempos pasados, aunque sigan latentes.

Viva Suecia, Rozalén y Las Migas - Gracias

Sus cantantes desprenden amor a raudales en una canción, Gracias, que se ha convertido en un regalo para el público y para los propios músicos. El tema forma parte de la reedición del último álbum de estudio de Viva Suecia, El amor de la clase que sea. En él, los murcianos se unen a la voz más dulce con la colaboración de Rozalén, el grupo Las Migas y la producción de Santos&Fluren.

Sobre ella, la banda de indie anunciaba: "Hacer esta canción así es una de las cosas más bonitas que hemos hecho nunca".

Lola Índigo y Maka Pna - El Condenao

Somos muchos los que esperábamos con ganas el nuevo disco de Mimi, GRX, que llega para devolver a la cantante a sus orígenes andaluces. Por fin tenemos con nosotros el proyecto más íntimo de la cantante, en el que ha incluido colaboraciones únicamente con artistas de Granada.

Maka Pna es uno de ellos, que se suma a la lista de cantantes como La Zowi, Dellafuente o Saiko. El dúo trae El Condenao, un tema con garra que hablar de la condena que a veces supone amar.

