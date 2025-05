Las novedades musicales destacadas de Europa FM: Joe Jonas, Griso, Sexy Zebras y más

Mayo empieza con una oleada de lanzamientos que nos recuerda que la música es el mejor antídoto contra la apatía. Entre el desamor confesional y los homenajes al reguetón clásico, esta semana se estrenan canciones que marcan el pulso de lo que escucharemos durante los próximos meses.

Desde el regreso de Joe Jonas en solitario hasta el rock sin filtros de Sexy Zebras, Roger Freedom te cuenta todos los detalles.

Flores a la guerra - Sexy Zebras

Sexy Zebras se zambulle en una nueva fase musical con Flores a la guerra, una canción que une un espíritu de rock con toques country y una producción muy cuidada que alterna potencia con momentos casi celestiales. Este tema forma parte de Bravo,su nuevo álbum, en el que el grupo celebra su esencia sin filtros ni pretensiones, apostando por un sonido libre y visceral.

Heart by heart - Joe Jonas

Joe Jonas continúa construyendo su identidad artística con Heart by Heart, una balada minimalista y emotiva que gira en torno al desamor y las despedidas. Se trata de un nuevo adelanto del disco Music for People Who Believe in Love, previsto para finales de mayo. La canción ha sido escrita junto a Lewis Capaldi y está pensada para ser escuchada con mucha atención. Tanto es así que el cantante incluso la ha presentado en espacios íntimos donde se prohibían los móviles, buscando una conexión más directa con el público.

My First Heartbreak - Myles Smith

En My First Heartbreak, Myles Smith se adentra en un terreno profundamente personal para hablar de la ausencia paterna en su infancia. Con un estilo acústico y melancólico, el británico logra conectar con su público desde la vulnerabilidad. El tema formará parte de su próximo EP A Minute, A Moment, en el que sigue explorando emociones reales a través de una narrativa honesta y sensible.

Perro de Pavlov - Griso

Nos la presentó en el SanSan Festival y pronto lo hará en el showcase de Europa FM en Onda. Griso presenta su faceta más introspectiva con Perro de Pavlov, un single en el que se deja llevar por sonidos pop con tintes alternativos. La canción está incluida en Lunático, su primer trabajo en solitario tras formar parte de Arnau Griso.

Cuéntale - David Guetta, Willy William y Nicky Jam

El trío formado porDavid Guetta, Willy William yNicky JamlanzaCuéntale,una propuesta con aires veraniegos que mezclabeats electrónicos, ritmos latinos y un guiño al clásico reguetónde los 2000. Inspirada enDile,de Don Omar, la canción busca renovar ese espíritu de desahogo amoroso con una producción más global que trae sonidos orientales y que es perfecta para las pistas de baile.

Sigue la lista completa de novedades musicales