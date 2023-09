Historia de una mediática enemistad: ¿qué pasó con Kanye West y Taylor Swift en los MTV EMAs?

Todo comenzó en 2009, en la gala de losPremios MTV. Esa tarde, una recién llegada Taylor Swift, con solo 20 años, recogió el premio al Mejor Video Femenino del Año por You Belong With Me. Emocionada y feliz, la cantante recibió su premio de manos de Shakira y del actor Taylor Lautner y, mientras agradecía el reconocimiento, el rapero y productor musical Kaney West irrumpió en el escenario desde la primera fila.

"Estoy muy feliz por ti, te dejaré terminar pero… ¡Beyoncé tiene uno de los mejores vídeos de todos los tiempos! ¡Uno de los mejores vídeos de todos los tiempos!", gritó el exmarido de Kim Kardashian ante la atónita mirada de todos los asistentes, la perplejidad de Swift con lágrimas en sus ojos y la cara de asombro de Beyoncé, que competía en la misma categoría por el vídeo de Single Ladies.

Solo unos minutos más tarde, Queen B recibió el premio más importante de la gala, el Mejor Vídeo del Año, e intentó calmar los ánimos de su compañera cediéndole el turno de palabra: "Recuerdo cuando tenía 17 años, subí para recoger mi primer premio MTV con Destiny's Child y fue uno de los momentos más emocionantes”.

Lo sucedido en la gala enseguida se convirtió en tema de conversación en todo el mundo y ha pasado a la historia de estos premios y de la música. Años después, Van Toffler, uno de los jefes de la televisión que retransmitía la gala, desveló que esa noche Wets no sólo hizo llorar a Taylor y a su madre, sino que él mismo pudo comprobar cómo Beyoncé no pudo contener las lágrimas en el camerino por lo sucedido.

También, diez años después, Taylor Lautner se sinceró sobre lo que pasó en aquel momento. El protagonista de Crepúsculo, que por aquel entonces mantenía una relación sentimental con Taylor Swift, reconoció que se sentía mal por no haber defendido a su novia del rapero.

"No sabía que lo de Kanye no era una parodia. Yo había retrocedido cinco pasos. Apenas podía escucharlos. No podía verlos. Solo asumí que todo era una parodia practicada y ensayada. Porque, ¿por qué otra razón Kanye West estaría saltando al escenario e interrumpiendo a Taylor Swift? Simplemente no tenía sentido”, explicó el actor sobre cómo vivió el momento.

Shakira también habló de tan bochornosa situación. “Yo simplemente estaba aplaudiendo, estaba un poco distraída cuando vi a Kanye subir al escenario y pensé ‘ay, le dirá algo lindo’, pero no estaba prestando mucha atención. Yo seguía aplaudiendo hasta que noté las caras de la audiencia y pensé 'oh, por Dios, tal vez este tipo está diciendo algo que no es correcto', por lo que comencé a escuchar y no podía creer que lo oía. Ella estaba muy mal y todos nos sentíamos así", apuntó la colombiana.

Y más de una década después, el protagonista habló en un programa de televisión estadounidense de lo que pasó aquel día: “Ahora mismo, Dios me está dando la información y no me ha dicho lo contrario. Eso significa que él quiere que diga esto ahora. Si él no hubiera querido que corriese hacia el escenario y dijese que Beyoncé tenía el mejor vídeo, no me hubieran sentado en la primera fila. Hubiera estado al final de la sala, le hubieran dado el primer premio (a Beyoncé) y no habrían hecho el ridículo. Nunca había escuchado hablar sobre esa persona antes (Taylor Swift) y Single Ladies es uno de los mejores videoclips de todos los tiempos". Resumiendo: Dios era el responsable del bochornoso numerito (sin mencionar que quizá también había bebido de más).

Enemigo público número uno

Aunque Swift se ha ganado numerosas enemistades a lo largo de los años —Karlie Kloss, Demi Lovato, Justin Bieber, Katy Perry…—, sin duda Kanye West ha sido su enemigo público número uno.

Cierto es que hubo varios intentos de acercamiento entre ellos, posaron juntos en una gala de los Grammy, salieron a cenar en alguna ocasión, posaron para los fotógrafos, se habló de alguna colaboración musical y hubo ramos de flores para pedir disculpas. Hasta que todo volvió a estallar, esta vez con más furia.

En junio de 2016, el rapero y marido de Kim Kardashian lanzó el tema Famous. En esa famosa canción, West canta, en clara alusión a la cantante de Shake It Off: “I feel like me and Taylor might still have sex / Why? I made that bitch famous” (Creo que Taylor y yo podríamos tener sexo algún día. ¿Por qué? Yo hice famosa a esa perra). La estrella pop también aparecía en el videoclip de esa canción, tumbada en la cama del cantante desnudo junto a Donald Trump y Kim Kardashian.

El enfado de Swift fue monumental y entonces West justificó estos versos asegurando que había hablado con ella para contárselo y que le había parecido bien, algo que ella negó desde el principio.

La guerra entre los dos cantantes se agudizó y un nuevo rostro se sumó a la contienda: Kim Kardashian, la mujer de West, que llegó a llamar serpiente a Taylor por negarlo. La influencer también filtró el vídeo de aquella conversación que terminó volviéndose en contra: West y Swift hablaron, lo que él no le contó fue que la iba a llamar ‘perra’ y que creía que ella se hizo famosa por él.

La venganza de Taylor

A lo largo de su carrera, Taylor Swift ha demostrado en numerosas ocasiones que no tiene pelos en la lengua a la hora de vengarse públicamente: lo ha hecho con sus novios y con sus enemigos. En el caso de Kanye West no fue diferente.

La primera materialización fue su discurso cuando recogió en febrero de 2017 el Grammy al Mejor disco del año: “Quiero decir a todas las mujeres jóvenes: habrá gente en el camino que tratará de despreciar vuestro éxito o llevarse el crédito por vuestros logros o vuestra fama. Pero si te centras en el trabajo y no dejas que esa gente te confunda, algún día llegaras a tu destino, mirarás a tu alrededor y sabrás que fuiste tú y la gente que te quiere los que te pusieron aquí arriba, y será el mejor sentimiento del mundo”.

No hicieron falta explicaciones, sus palabras fueron un dardo directo al rapero y no sólo palabras de ánimo y esperanza para las mujeres de su generación.

Un año después, la venganza se hizo canción: Look what you made me do. “Cariño, me levanté de entre los muertos, lo hago todo el tiempo / Tengo una lista de nombres y el tuyo está en rojo, subrayado / Lo reviso una vez, luego lo reviso dos veces, ¡oh! / Ooh, mira lo que me hiciste hacer”, son algunos de los recados que le dirige.

El videoclip es una sucesión de mensajes hacia muchos otros enemigos, pero especialmente al matrimonio West Kardashian. Además de aparecer en una bañera llena de joyas y diamantes, en referencia directa a Kim, las serpientes, las que llenaron el timeline de las redes sociales de Kim durante semanas cuando su marido lanzó Famous, son en clara alusión a la influencer.

Tras el divorcio del cantante y la líder de las Kardashian, unas declaraciones de ella en diciembre de 2021 confesándose fan de la texana, de la que dijo que le gustaban muchas de sus canciones y que eran temas “lindos y pegadizos", se interpretaron como un intento de acercamiento y de firmar las paces entre ellas. Algo que todavía no ha ocurrido…