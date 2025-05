Nacho García escribe a Dua Lipa: "Nosotros también abrazamos la filosofía 'Radical Optimism' para no caer en el abismo del madrugón"

Los dos conciertos de Dua Lipa en Madrid la han convertido en destinataria de la Carta a la ciudadanía de Cuerpos especiales.

Nacho García le ha dedicado unas palabras este martes para celebrar el éxito de sus shows, dentro de la gira Radical Optimism, y destacar su amor por España. "Eres tan de aquí que no te miras el setlist del concierto hasta que no te quedan cinco minutos para salir al escenario", ha apuntado en su misiva, en la que ha señalado también que en el equipo del programa también abrazan su filosofía Optimismo Radical.

"Querida, Dua Lipa.

Tanto ayer como el domingo hiciste vibrar a este país con arranque de tu gira Radical Optimism, Optimismo Radical, una filosofía que trabajamos en este programa para no dejarnos absorber por el abismo del madrugón. Gracias por tu música y por habernos hecho que la mitad del equipo viniera a trabajar el lunes con la misma ropa con la que fueron a trabajar el domingo, vaya panda de cerdos.

Sabemos que te gusta mucho España y que poco te falta para que te den el pasaporte de nuestro país porque seguro que en un apagón, te vas a una rave, antes que buscar latas de conservas. Eres tan española que al ver todos los coches aparcados que había en el Movistar Arena dejaste el autobús de la gira aparcado en una rotonda. Eres tan de aquí que no te miras el setlist del concierto hasta que no te quedan cinco minutos para salir al escenario. No hay nada tan español que decir que quieres abrir de tranquis la gira en Madrid, liarte y acabar dando dos fechas.

Muchas gracias, Dua Lipa, espero que el año que viene le saques minutos al relujo para pasarte por la Feria de Sevilla para poder leer en los periódicos a Dua Lipa la feria de le flipa. Atentamente, Cuerpos especiales".