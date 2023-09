Eva Soriano se encuentra cara a cara con Loreen este jueves en 'Cuerpos especiales'

Los nervios están a flor de piel en el estudio de Cuerpos Especiales. Este jueves 21 de septiembre Eva Soriano se reencuentra con su archienemiga, la cantante suecaLoreen, con la que tuvo un tenso encuentro en la Gala Drag Queen de Gáldar el pasado febrero y con la que mantiene un beef desde entonces.

La ganadora de Eurovisión 2023 con la canción Tattoo está en España para participar en el Festival Brava Madrid —viernes 22 y sábado 23 de septiembre— y, ya de paso, pasarse por el morning de Europa FM para citarse con Eva e Iggy. ¿Será el momento de limar asperezas? ¿Habrá apretón de manos o seguirá creciendo la tensión entre ambas?

La respuesta a estas preguntas las tendremos el jueves a partir de las 7:00 horas, cuando se abran los micrófonos del programa, aunque antes toca repasar la historia de esta polémica. Cómo surgió y qué tiraderas se han lanzado en este tiempo.

Febrero - el inicio de la polémica

Todo empezó en la Gala Drag Queen de Gáldar, que tuvo lugar el pasado mes de febrero en Gran Canaria y de la que Eva Soriano fue presentadora. Lo ocurrido entonces provocó que Eva le hiciese la cruz a Loreen sin, por ahora, haber marcha atrás.

Esa noche, la presentadora de Cuerpos especiales debía conducir el evento, dar paso a las drags participantes y controlar los tiempos de todas las intervenciones. La gala la iba a cerrar Loreen con un concierto final, pero no ocurrió así. La sueca salió a cantar cuando el evento drag todavía no había terminado. Es decir, en vez de arrancar su show después, lo hizo mientras se desarrollaba la ceremonia.

Eva Soriano contó en Cuerpos especiales que se sintió terriblemente ofendida por las exigencias de la cantante y se lo explicó también a David Broncano cuando visitó La Resistencia a finales de febrero. "Llegó de Suecia con todo su coño y dijo 'yo tenía que hacer un concierto después de la gala, pero lo voy a hacer dentro de la gala'. Nos tuvimos que comer casi 45 minutos más de gala mientras la gente estaba allí, después de dos horas viendo todas las drags, solo porque Loreen no quería hacer el concierto después", explicó.

Lo contó con detalle porque el público y toda la gente implicada en el show merecían un respeto. "Las cosas hay que decirlas porque estamos legitimando que la gente sea gilipollas y me molesta muchísimo", añadió la presentadora, que insistió en esta idea el día antes de la final de Eurovisión durante un bolo de Cuerpos especiales en Palma.

Marzo - la respuesta de Loreen

Las críticas de Eva Soriano llegaron a Suecia y en marzo Loreen respondió a la presentadora de Cuerpos especiales justificando su incursión en la gala aludiendo a un fallo técnico. "Lo siento. No sabía eso, de verdad. No sé si fue porque tuvimos algunos problemas técnicos que hicieron que tuviésemos que posponer el concierto", dijo en una entrevista con Yotele.

La intérprete de Tattoo aseguró que la decisión de salir al escenario nunca la toma ella, sino que le viene dada por los miembros de su equipo. "Vinieron y me dijeron 'Loreen, te toca actuar' y dije 'vale, voy'... Lo único que sé es que cuando me toca, mi equipo me lo dice: 'Te toca ya, sal a trabajar'", contó, reiterando sus disculpas y dirigiéndose directamente a Soriano.

"Lo siento si se sintió así y si tuvo que esperar. No me gusta cuando la gente espera por mí. Intenté ofrecer algo especial a todo el que estaba allí. Siempre es así, es como lanzarse desde una montaña. Supongo que es lo que puedo decir. Espero que me perdone. ¡Por favor, perdóname!", exclamó.

Mayo - Eva Soriano no acepta las disculpas de Loreen

En mayo, días antes de Eurovisión y días antes de la victoria de Loreen, Eva Soriano aprovechó su programa Showriano para dejar clara su posición respecto a las disculpas de la sueca. Ni perdona ni olvida.

"Se puede ser más baja? 'Please, forgive me'. Es como... Da coraje porque me posiciona a mí en un lugar de cretina y yo solo he dicho la verdad", apuntó Eva Soriano, que agradeció las disculpas de Loreen pero no las aceptó. "Yo no doy segundas oportunidades. ¿Qué soy yo? ¿Tamara Falcó?", dijo después de contar que los eurofans le habían puesto en el punto de mira.

Para intentar enterrar el hacha de guerra, le propuso firmar las paces con una canción. Lo único malo es que esa canción lleva de título Te odio Loreen

Fue en una gala de drag queen

Tú cantabas y no te querías ir

Tu música es buena, pero se hace eterna

Quizás podrías mejorar la puesta en escena

Quizá me engorilé, y lo admito

Dije que con Amy Winehouse compartías vicio

Te odio loreen, I hate you loreen

Tu canción se parece al flying free

Te odio loreen, I hate you loreen

Si me haces esperar, yo te monto un beef

Te odio loreen, I hate you loreen

Get out del escenario tú y tu bailarín

Te odio loreen, I hate you loreen

Odi te loreen, te lo digo en latín

(Te odio loreen)

40 minutos me hiciste esperar (zorra)

Y encima va y me dices: It's my time

Te odio loreen, I hate you loreen

Las uñas que te has puesto dan mucho cringe

Te odio loreen, I hate you loreen

Por tu culpa me he metido en este jardín

Te odio loreen, I hate you loreen

Conmigo no te hagas la sueca

Te odio loreen, I hate you loreen

Con esta canción firmamos una tregua

Eurovisión - la victoria de Loreen y la reacción de Eva

Eva Soriano no se perdió la gala de Eurovisión y, a pesar del beef, supo reconocer que Loreen lo hizo mejor que bien.

Lo que no le gustó es que España le diese los 12 puntos a Suecia —"En mi propio país..."— y al final de la gala aceptó su derrota con humildad aunque no la victoria de Loreen.

Eva Soriano se tomó la victoria de Loreen como algo muy personal y lo señaló en un escueto tuit: "Hoy no ha ganado Loreen, he perdido YO".

Julio - la canción de amor de Eva Soriano

La penúltima parte de esta historia (la última será el jueves en Cuerpos especiales) llegó en julio cuando Eva Soriano le hizo una nueva canción a Loreen. Esta vez, una canción de amor para pedirle disculpas.

"Me comí todo el odio de los eurofans (A-ah por zorra) | Y te pido disculpas en prime time", apuntaba en el tema Te amo Loreen, todo un éxito del verano y que en Cuerpos especiales sabremos pronto si surtió efecto.

Critique a Loreen en mi canción

Me insultaron y he cambiado de opinión

Tu música es buena, yo no supe verla

Tu haces tecno-pop, yo soy más verbenera

Y es que cantas muy bien y yo lo admito

Me hiciste esperar pero eso no es delito

Te amo Loreen, I love you Loreen

Pongo fueguitos en todos tus reels

Te amo Loreen, I love you Loreen

Si quieres te regalo a este bailarín

Te amo Loreen, I love you Loreen

Vimos Eurovisión con banderitas de Suecia

Te amo Loreen, I love you Loreen

Me tragué Vikingos entera y es súper buena

Me comí todo el odio de los eurofans (A-ah por zorra)

Y te pido disculpas en prime time

Te amo Loreen, I love you Loreen

Deja Estocolmo y vente ya pa' Madrid

Te amo Loreen, I love you Loreen

Tu casa es la mía como dice Bertín

Te amo Loreen, I love you Loreen

Mis muebles son todos del Ikea

Te amo Loreen, I love you Loreen

Con esta canción ahora sí firmamos una tregua

