Eva Soriano y Pablo Ibarburu se baten en un duelo de imitaciones: Shakira, Nathy Peluso y Leiva

Pablo Ibarburu visita Cuerpos especiales para hablar sobre La hora de Pablo Ibarburu, un especial de comedia que en tan sólo 48h en Youtube consiguió las 100.000 visualizaciones.

Una iniciativa sin precedentes que ha financiado 100% él mismo, sin ninguna plataforma detrás, para incentivar que la gente vaya a los teatros a ver el stand-up. Sobre la cantidad que ha invertido, asegura que está en torno a los 10.000 euros: "¿Cuánto vale un especial normal? Este ha estado grabado con cámaras de cine".

Una curiosidad es que La hora de Pablo Ibarburu, no dura una hora. "Dura 46 minutos. En una hora de trabajo, ¿quién trabaja una hora?", bromea el cómico. "El show sí que dura una hora pero para la gente en Youtube no hace falta que dure una hora, sería muy aburrido".

El día que boicotearon a Pablo Ibarburu por un chiste

Pablo ha recordado una anécdota de cuando hizo un chiste que no gustó nada al técnico de la sala, que intentó boicotearle. "Yo tengo un chiste cara a la libertad de expresión, quiero creer. Hice una mención a ETA, y por lo que sea, quedaba un minuto para el final del programa, y cuando hice ese chiste se apagaron las luces del teatro", ha empezado explicando.

"Actué un minuto a oscuras pensando que era un error, pero cuando acabó el show vino el técnico y me dijo 'que sepas que lo he hecho queriendo para joderte, por si no te habías dado cuenta'. Y yo ahí me planté y le dije 'señor, lo siento si le he ofendido", ha añadido.

Su experiencia en la gira de C. Tangana

Pablo Ibarburu formó parte de la gira Sin cantar ni afinar de C. Tangana, cuando presentó por todo el mundo su álbum El Madrileño. Además de salir en el vídeo inicial, en uno de los conciertos hizo de camarero, papel que habitualmente lo hace el actor Javier Dichas.

"La experiencia fue guapísima. Fui la estrella del rock durante un día. Lo que pasa que justo habían programado Rage Against The Machine y se cayeron del cartel, y programaron a C. Tangana. Y había gente que no entendía que hubiese tanta guitarra flamenca y tanta familia Carmona", ha revelado.

El duelo de imitaciones de Eva Soriano y Pablo Ibarburu

Por último, Iggy Rubín les propone un duelo de imitaciones de varios personajes: Shakira, Nathy Peluso y Leiva. ¡Dale al play para descubrir quién es el ganador!