Javier Dichas, camarero de la gira de C. Tangana: "En el show bebemos de verdad y Omar Montes quería Aquarius de naranja"

Hoy tenemos en Cuerpos especiales al camarero más envidiado —y aplaudido— de los últimos meses: Javier Dichas. Este actor interpreta al camarero que se va paseando por el escenario en los conciertos de la gira Sin cantar ni afinar de C. Tangana.

Dichas, actor de profesión, recibió una llamada de la escenógrafa de la gira, que es muy amiga suya. En un primer momento Javier pensaba que el trabajo que le ofrecía era actuar en alguno de los videoclips del cantante, pero su gran sorpresa fue cuando le dijo que era para la gira: "Yo soy actor, no canto... Entonces digo 'no sé muy bien cuál es mi hueco aquí', me iré de tour, me lo pasaré muy bien pero no se qué haré".

Más tarde, le dieron la referencia de la comedia The Party, de Peter Sellers, y ahí entendió cuál era su cometido. Con esa referencia, Javier va interactuando con los artistas e incluso apuntando alguna que otra mejora del show.

"Para mí lo más difícil fue encontrar cuál era mi papel, porque no me indicaron nada. Y lo que más me costó fue, en cada momento, encontrar el hueco y no molestar al resto de artistas", ha explicado.

Sobre la experiencia de trabajar con C. Tangana, Javier confiesa que lo que más le ha sorprendido es la gran paciencia que tiene a pesar de tener muchísimo trabajo: "Pucho es bastante fácil. Es alguien que no duerme por las noches, que dirige 40 cosas a la vez... Y no pierde nunca la paciencia, ni los nervios, ni el decoro. Está pendiente de todos".

Del resto de artistas, el que más le sorprendió fue Omar Montes: "Omar Montes bebe Aquarius de Naranja. Y yo no tengo Aquarius, tengo whiskey, crema de orujo... porque bebemos de verdad. Y Omar curiosamente es el más revoltoso y luego no bebe alcohol".