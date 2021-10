100% rap: Alba Reche presenta cuatro artistas a los que debemos seguir la pista

Te interesa Europop, la playlist con todas las recomendaciones musicales de Alba Reche

Alba Reche ha visitado este viernes a Iggy Rubín y Eva Soriano en Cuerpos especiales para presentar una playlist 100% rapera.

"Tres mujeres y un chavalín", dice la artista al presentar a las nuevas incorporaciones de su lista musical Europop para Europa FM. Ellos son...

'Incondicional', de Babi

"A Babi la conocí con el tema Colegas que me rompió el corazón, pero básicamente esta tía se dedica a romper el corazón con cada canción que saca", apunta Alba Reche, y recomienda: "Si tenéis un día malo y queréis empeorar vuestro corazoncito, simplemente tenéis que poner su música".

Lo que más le gusta de Babi es que "prácticamente no se sabe nada de ella". Se conoce el año en que nació y un par de fotos en blanco y negro. "Pero lo más importante es que se sabe la música que hace".

Y no, no son canciones de desamor. "Colegas, por lo que yo he intuido, habla de un amigo que tiene talento. No son de amor, pero todas te rompen el corazón". Son canciones necesarias, sentencia Reche, porque... "La tristeza es necesaria para salir de la misma".

'No hay rencor', de Sofía Gabanna

"Sofía Gabanna es una rapera que ha sabido mezclar lo que hemos vivido del rap de los 90 con el dembow más actual", dice Alba Reche sobre la artista que "está empezando ver la luz en el mundo del underground".

La voz de Sofía Gabanna puede resultarte familiar. Ella es la hermana pequeña de Nathy Peluso.

"Creo que van a tirar por sitios distintos pero me encantan las familias en las que les salen las dos chiquillas que tiran por la música", señala la experta en nuevos talentos de Cuerpos especiales.

'Salud', de Shoda Monkas

"El momento dale un beso a tu abuelo que yo quisiera poder... Hay algo que me encanta de los raperos, son supertiernos de vez en cuando", apunta Reche al hablar de Shoda Monkas. "Y también creo que el rap al no tener tantas melodías, tienes más opción a extenderte en las frases al ir más rápido. Puedes decir muchas más cosas en realidad".

"En mi playlist de tristeza tengo un montón de canciones de rap, son la mayoría. Tengo una playlist de tristeza para los domingos".

'Un Altre Peto', de Santa Salut

La última recomendación de Alba Reche es Un Altre Peto, de Santa Salut. "La conocí por el programa Colors, que se destaca por dar a conocer a nuevos talentos que es lo que hacemos aquí en Cuerpos especiales".

Escucha Europop de Alba Reche