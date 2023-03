Alba Cordero habla de la posible colaboración de Paul McCartney y Ringo Starr con los Rolling Stones y desmiente su rivalidad

Alba Cordero siempre viene a Cuerpos especiales a contar algo interesante de la industria musical.

La colaboradora ha contado que se rumorea que Paul McCartney y Ringo Starr (los únicos integrantes de Los Beatles que quedan con vida) van a colaborar en el próximo disco de los Rolling Stones.

Y es que los Rolling estarían trabajando en nuevo disco que no se ha anunciado de manera oficial. Esta teoría nace de que Mick Jagger y Keith Richards han estado grabando cosas en el estudio; y a esto se sumaría que Paul y Ringo habrían grabado con ellos.

Alba ha hecho una comparación con Eva Soriano e Iggy Rubín para que la generación Z pueda entender la magnitud del asunto: si los Rolling y los Beatles colaborasen, sería como cuando Chenoa y Bisbal cantaron juntos en el reencuentro de OT 1.

¿Por qué? Según el imaginario popular, las bandas son rivales desde el año 1960, pero en realidad "no ha pasado nada entre ellos". "La gente los enemista", ha distado uno de los presentadores.

"La primera canción" en común

Nuestra colaboradora ha recordado que esta no sería la primera canción en común: en el año 1962, The Beatles lo estaban petando, y los Stones acaban de nacer y solo habían grabado una versión de Chuck Berry.

Fue entonces cuando el manager de los Rolling Stones le pidió a Paul McCartney y John Lenon que escribiesen una canción para ellos, y los integrantes de los Beatles escribieron durante un ensayo de la banda I wanna be your man.

Inicialmennte, empezaron a escribirla para Ringo, algo sencillo para cantar desde la batería, pero la escribieron en ese rato y se la dieron a los Stones, siendo el primer gran éxito de la banda.

Para su segundo disco, With The Beatles, los ingleses también grabaron esta canción, cantada por Ringo.

Supuesta rivalidad y pullitas entre las bandas

Pese a que se supone que la rivalidad entre ambos grupos no era real, John Lenon se pasó de bocas y, en una entrevista contó que Mick Jagger y Keith Richards se quedaron tan impresionados de verles componer que eso les impulso a escribir sus propias canciones. Pero también dijo que I wanna be your man fue un descarte, que no iban darle algo increíble.

Es rivalidad fue una cuestión mediática, ya que etiquetaban a las bandas y hacían a la gente elegir una. Pintaban a los beatles como "buenos y formales" y a los Rolling como "chicos malos", pero, en realidad, era al revés, los primeros eran de un barrio obrero de Liverpool, y los otros de los suburvios de Londres.

La realidad es que se trata de dos de los grupos grupos más grandes de la historia de Reino Unido. La mejor etapa de Los Stones del (68 al 72) coincidió con la separación de The Beatles en el año 70, algo que les vino muy bien para seguir creciendo.

En una entrevista de 2021 a Paul McCartney, soltó una pullita hacia el grupo, diciendo que los Rolling son increíbles y los quiere muchísimo pero que Los Beatles son mejores.

Mik Jagger respondio a estas declaraciones con otra pulla: "Empezamos a hacer giras de estadios en los 70 y aquí seguimos, es la gran diferencia entre las dos bandas, una es increíblemente afortunada por poder seguir tocando en estadios, y la otra no existe".