Alba Reche, sobre su nueva canción: "Sentía que exponía una parte de mí y me daba vergüenza"

Mirar hacia delante implica también aceptar el pasado, aunque Alba Reche canta al inicio de Esa también fui yo (quiero acordarme) que es "más sencillo vivir sin recuerdos".

En su nuevo single la artista muestra que está dispuesta a abrirse en canal como nunca. Sin duda, realiza un ejercicio de honestidad brutal que implica una valentía emocionante.

Y a quienes también ha dejado sin palabras ha sido a Eva Soriano e Iggy Rubín, los presentadores de Cuerpos especiales, el morning show de Europa FM, a quienes ha visitado esta vez en calidad de entrevistada.

La colaboradora del programa, responsable de los descubrimientos musicales de la semana y de la playlist Europop, ha estado en el estudio para revelar algunos detalles sobre el proceso de creación y grabación de Esa también fui yo (quiero acordarme)

'Esa también fui yo (quiero acordarme)': entre paréntesis

Esa también fui yo (quiero acordarme) es la primera canción que Alba Reche ha titulado entre paréntesis. "Me dijeron que podía titularla entre paréntesis como Álex Ubago. En ese momento, la Alba Reche de la infancia cumplió un sueño", ha contado la artista en Cuerpos especiales.

No obstante, lo verdaderamente importante de la canción es el mensaje que trasmite. El tema habla tanto de la Alba del presente como de la Alba del pasado, así como de sus aciertos y sus fallos. "La conclusión es muy positiva. Esa también fui yo y lo he aceptado. Ahora ya cierro el cajón sin llenarlo de mierda", ha explicado la cantante.

"Es la primera vez que no me he sentido tan mal al terminar una canción. Lo cierto es que no ha sido algo terapéutico. Es simplemente un escrito sobre mi pasado, ha servido para poner sobre la mesa un par de cosas, aceptarlas, superarlas y seguir adelante. Sentía que el momento había llegado", ha añadido.

Alba Reche confiesa que "no quería publicarla"

"Al principio me costó mucho publicarla, no quería. Sentía que era exponer una parte de mí que me daba más vergüenza enseñar al público. Es muy difícil exponerte a ti misma. Aunque el público quiera saber quién es verdaderamente Alba Reche, primero la propia Alba debe saber quién es", ha confesado la intérprete de La posada

Finalmente, su familia, sus amigos y su equipo de trabajo le animaron a publicarla. "Tenía muchas inseguridades y fueron varias conversaciones de las que saqué una conclusión: si a mi me ayuda escribirla, probablemente haya alguien a quien le ayude escucharla. Mi objetivo era hacer una canción que le sirviese también a otra persona para reconciliarse consigo misma", ha contado a Eva Soriano e Iggy Rubín.

El significado de la canción se refleja en el videoclip

El videoclip muestra a Alba Reche sentada en una sesión de terapia. Posteriormente, se muestra un espacio con fondo negro en el que la imagen se centra en un primer plano de la cantante. "Me gustaba la idea de lanzar un videoclip donde sólo apareciesen mujeres. Es muy profundo y funcionó muy bien".

Además, en el videoclip se juntan varias generaciones de las mujeres que hay en la familia de Alba Reche. "Participaron mi abuela, mi madre, mi hermana y mi prima pequeña. En mi familia somos todo mujeres. Fue muy divertido porque mi abuela es una persona muy graciosa y mi madre estaba hablando con todo el mundo", ha recordado la artista entre risas.

La letra de la canción cuenta los pensamientos que Alba Reche va relatando sobre ella misma y para ella misma. Soltar lo que uno lleva dentro siempre es una buena manera de sanar y de curar las heridas.

Por ello, es considerada la canción más personal de la cantante hasta la fecha.