Alberto Ginés: "Cuando gané el oro olímpico llevaba la medalla en mi riñonera"

¡Es viernes y en Cuerpos especiales empezamos el fin de semana recibiendo a un deportista de élite: Alberto Ginés! El medallista olímpico empezó en la escalada con tan sólo tres años, incentivado por su padre.

"Empecé a escalar con mi hermana, que es más mayor y escalaba mejor que yo, y me empecé a picar con mi hermana", explica, aunque su hermana no ha continuado con este deporte.

Sobre su oro en Tokio, Ginés explica que este triunfo fue "bastante random": "Yo iba con la intención de pasar a la final, de quedar entre los ocho primeros. Pasé la final, me puse a llorar como una magdalena porque había conseguido mi objetivo y cuando fui a la final me sentía fatal. Estaba muy cansado, me dolía todo y mi entrenador me dijo que me relajase, que no pasaba nada y que me quedase con la séptima posición".

Las palabras de su entrenador le hicieron cambiar el chip y se empezó a encontrar bien y su objetivo fue ganar en su categoría, ¡y lo consiguió!

Sobre la medalla, que ahora mismo la tienen sus padres, Alberto explica que tras ganar el oro le invitaron a numerosos eventos y le pedían que llevase la medalla. "Entonces yo iba con mi riñonera y llevaba mi medalla en la riñonera".

Por último, Eva Soriano e Iggy Rubín le hacen un test en el que tiene que responder si quedaría oro, planta o bronce en diferentes situaciones. ¡Dale al play para escucharlo!