Alejo Stivel presenta 'Déjame en paz': "Silvio Rodríguez nunca ha hecho un videoclip, así que lo hicimos con IA"

Alejo Stivel llega a Cuerpos especiales para presentar Déjame en paz , su colaboración con Silvio Rodríguez para la que han creado un videoclip con inteligencia artificial. "Se lo mandé a Silvio y le encantó. Yo pensé que no le iba a gustar por el concepto tan moderno de la IA", cuenta. Además, el argentino deja la puerta abierta a un reencuentro de Tequila ...

Alejo Stivel, cantante argentino y exvocalista de Tequila, visita a Eva Soriano y Nacho García en Cuerpos especiales para presentar su nueva canción: Déjame en paz, una colaboración con el cubano Silvio Rodríguez que indaga en la mente humana. "No habla de una mala conciencia que tengamos (yo tengo la conciencia bastante tranquila, dentro de todo). Habla de esa conciencia colectiva, de esa mente superior que nos está machacando. '¿Has hecho bien?, ¿qué decisión tomar?'...", cuenta.

Silvio Rodríguez nunca ha hecho un videoclip, y eso que lleva más de 50 años en la música. Sin embargo, Alejo Stivel quería un soporte visual para la canción, así que le propuso hacer uno con inteligencia artificial. "Estuvimos dos meses trabajando con una productora y con una idea de Leandro Raposo. Fueron saliendo cosas increíbles, imágenes alucinantes. Lo hicimos con IA al cien por cien. No hay rodaje", asegura.

"Se lo mandé a Silvio y le encantó. Yo pensé que no le iba a gustar por el concepto tan moderno de la IA. Lo sacamos y están llegando mensajes increíbles. Está muy bien captado esto de la conciencia colectiva, cómo el ser humano está metido dentro de las especies de la tierra", cuenta el argentino.

Así surgió la colaboración

La historia de la canción empezó durante una comida en 2025. "Le propuse producirle una canción. En tantos años de amistad, nunca me había atrevido porque me impone mucho. Esa cercanía no me impide ver quién es ese hombre. Y me dijo: 'No, no te gustaría. Yo me produzco solo desde siempre y no te haría ni puto caso'. Y propuso hacer una canción juntos", cuenta Stivel.

"Me imponía mucho hacer una música para una letra de Silvio [Rodríguez], que para mí es como Bob Dylan"

"Él me mandó la letra y yo le puse música. Hice una y al día siguiente dije: 'Vaya puta mierda'. Me imponía mucho hacer una música para una letra de Silvio, que para mí es como Bob Dylan. Aquí era puro profesionalismo, entonces hice otra y dije: 'Esta es peor que la anterior'. Hice 20, las tengo todas en el móvil. Entré en un loop chungo.

¿Un posible reencuentro de Tequila?

En 2028, la banda Tequila celebrará el 50.º aniversario de su primer disco, por lo que Alejo Stivel no descarta un posible reencuentro: "Nosotros grabamos el primer disco en 1978, éramos niños. El contrato con la discográfica lo firmó mi madre porque era menor de edad. En principio no tenemos nada hablado ni pensado ni hemos tocado el tema, pero nunca se sabe. Quizás esperamos a los 60", ha dicho, dejando la puerta abierta.

Los "récords" de Alejo Stivel

Al final de la entrevista, Alejo Stivel ha asegurado que podría salir dos veces en el Libro Guinness de los récords. "He producido 250 discos. Yo estoy forrado. En ese número dejé de contar, yo creo que pueden ser 260. No creo que haya un productor que haya producido más. Hubo años en que produje 15 discos. Son como tres meses cada uno, iba de una sala en otra. Muchas veces voy oyendo la radio y de repente oigo algo que me suena, hasta que caigo en que lo produje yo. Abandoné mi carrera de cantante durante 25 años, que ese es otro récord", zanja.