Alex O'Dogherty: "Contestar con educación deja a los hijos de puta totalmente desarmados"

"Me quedaron muchas palabras por decir", ha indicado Alex O'Dogherty en Cuerpos especiales acerca de Palabras mayores, su nuevo show con el que continúa la línea argumental de Imbécil, el espectáculo con el que ha causado carcajadas durante más de cinco años. "Seguimos hablando de palabras pero nos metemos en las opiniones", ha explicado sobre este nuevo número, que además de la gira estará en el Teatro Capitol hasta el 24 de mayo.

Aprovechando la canción en la que Diego Arroyo ha abordado cómo gestionar el odio en redes sociales, el gaditano ha explicado que estos espectáculos resultan "una terapia" para él contra los comentarios maliciosos. Además, ha explicado cuál es su dinámica para neutralizar los efectos del hate: "He llegado a convertir un hater en un lover. Contestar con educación deja a los hijos de puta totalmente desarmados".

También ha habido tiempo de abordar su recordada muerte en brazos de Vigo Mortensen en la "megaproducción" española Alatriste, en la que es "el primero que se muere", o cómo surgió su colaboración en directo con Gloria Gaynor para cantar el hit I will survive.

Además, ha indicado que The Hole, es espectáculo multidisciplinar en el que actuaba de maestro de ceremonias, tiene "plan de volver, pero no hay nada seguro". "Es una de las mejores cosas que me han pasado en la vida", ha explicado, "me ha dejado fascinado durante todos estos años, no solo por hacerlo y lo que he aprendido, sino por las reacciones que yo he visto en el público. Creo que no volveré a verlo nunca más".

Como colofón, Alex O'Dogherty ha profundizado en su cómico discurso y se ha dirigido al Rincón de Cantar con su canción Imbécil, del álbum Mi imaginación y yo.

