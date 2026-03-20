Ana Torroja, sobre su nuevo disco: "Las historias son tan personales que o las contaba yo o no había otra forma "

Ana Torroja comienza su ronda de entrevistas en Cuerpos especiales , donde habla con Nacho García y Lala Chus de su nuevo disco, Se ha acabado el show . La artista cuenta cómo le costó arrancar hasta que consiguió la motivación, también de la mano de cantantes como Beterman y Samuraï.

Ana Torroja aterriza en Cuerpos especiales por el estreno de su nuevo disco, Se ha acabado el show.

En este nuevo proyecto, Ana Torroja tiene colaboraciones, como la de Esteman en Problemas de conversación. Pero lejos de lo que dice el título, los artistas no han tenido conflictos. "Es un encanto de persona, el otro día que hicimos un live medio raro porque no funcionaba, nos pusimos a hablar como si los demás no estuvieran ahí", ha contado Torroja del artista.

Y es que la cantante no tiene problemas con sus compañeros nunca. "Soy normal", ha bromeado. "Me pongo a hablar con ellos como si los conociera de toda la vida y los acabo de conocer. Voy haciendo amigos con las canciones".

Lo mismo le ha ocurrido en la canción Rosa del desierto, en cuyos créditos aparece Samuraï. "Es una delicia […] Me sorprendió lo claras que tenían las cosas y es impresionante la madurez que tiene", ha dicho sobre la artista emergente. Y es que pese al sistema diferente de "acercarse a una canción" encontraron ideas en común hasta crear dicho tema.

La cantante tampoco ha tenido problemas con todos los músicos con los que ha creado el disco: "Ha sido un proceso de democracia absoluta". "Hemos hecho familia, y aunque ha habido dos grupos, hemos llegado desde muchos sitios al mismo lugar con mucho respeto y amor por lo que hacemos", ha explicado la intérprete de Sonrisa.

Pero antes de todo ello la artista "pensaba que no iba a salir" este disco: "Me costó arrancar. Me costó encontrar las historias, la motivación..", ha confesado la invitada del anti-morning show.

"Entre el primero y este son los discos en los que no falta ni sobra nada"

Por eso mismo está "muy contenta" con el resultado: "Entre el primero y este son los discos en los que no falta ni sobra nada". Precisamente este álbum es el primero en el que Ana Torroja escribe todas las canciones, "un deseo que no sabía que tenía".

"Hay un libro que se llama Los tesoros de Mecano en el que había una hoja con preguntas que me hicieron en los 80. Me preguntaban cuál era mi mayor deseo y era hacer un disco completo escrito por mí. Debería estar en el subconsciente y ya se dio", ha contado para Lala Chus y Nacho García, muy emocionada.

"Las historias de este disco son tan personales que o las contaba yo o no había otra forma de hacerlo", ha detallado la invitada, pues sus nuevas letras son vivencias demasiado propias. El proceso creativo le llevó a lo más personal: "Las sesiones eran terapéuticas, porque conté cosas que no sabía que quería contar".

Una conversación con sus dos facetas

El título responde a un deseo de querer hacer algo, pero ahora todo acaba de empezar. Y eso ha plasmado en la canción homónima: "A raíz de escribir esa duda de si ya era mi momento de dejarlo, la canción Se ha acabado el show es una conversación entre Ana persona y Ana artista".

Para ella era muy importante resolver ese conflicto con sus dos versiones: "Necesitaba que se comunicaran y ver qué estaba pasando, y es que Ana persona estaba tirando mucho de la artista porque lo necesitaba realmente, pero se dio cuenta de cosas que todavía no había dicho y necesitaba dar paso para decirlo en canciones".

Por todos estos matices Ana Torroja es partidaria de que la gente se siente a escuchar un disco entero tranquilamente, que es lo que le da la relevancia a la música.

Una gira con el público implicado

Con Se ha acabado el show Ana Torroja comienza una gira por toda España. "Me gustan mucho los teatros porque es un lugar donde se concentra la energía y la magia y no se escapa como en sitios más grandes", ha confesado la invitada.

Le cuesta acabar los conciertos porque Ana Torroja se acoge a "peticiones del oyente", canciones fuera del setlist. "Canto a cappella con ellos un trocito y nos puede dar la hora que queramos", ha contado entre risas.

Y por último la invitada se ha enfrentado al juego que tenían preparado Nacho y Lala sobre los últimos discos de artistas.