La lujosa reaparición de Beyoncé en la gala MET 2026 tras 10 años de ausencia

Han tenido que pasar 10 años para ver a Beyoncé de nuevo en la Gala MET, pero la superestrella ha vuelto por la puerta grande al evento de moda de Anna Wintour.

El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York ha dado la bienvenida de nuevo a la artista este 2026, quien ha formado parte de la cita anual nada menos que como copresidenta del evento junto a la actriz Nicole Kidman y la deportista Venus Williams.

Beyoncé en la Gala Met 2026 | GETTY

Este regreso se produce precisamente en un descanso de proyectos musicales y giras internacionales, que le han dado a la artista la oportunidad de brillar como la que más en la velada más importante para la moda.

Y no lo ha hecho sola: Beyoncé ha irrumpido en la alfombra roja de la cita anual junto a su marido Jay Z y su hija mayor, Blue Ivy Carter.

Jay Z, Beyoncé e Ivy Blue en la Gala MET 2026 | GETTY

Un regreso de lujo

Beyoncé ha vuelto a por su trono haciendo del dress code Fashion is art su bandera con una reinterpretación del concepto de anatomía de lujo. Y es que la intérprete de Single Ladies ha lucido en la alfombra roja un vestido que recrea el esqueleto humano a base de alta joyería.

Se trata de un diseño totalmente personalizado en las manos de Oliver Rousteing, un diseñador que ha fusionado lo traslúcido con una estructura de diamantes que recorre toda la figura de la cantante.

Beyoncé en la Gala Met 2026 | GETTY

Por supuesto, como presidenta de la edición el look lo ha elevado aún más un tocado a juego en forma de corona solar, y un largo abrigo de cola de pelo con el que Beyoncé ha jugado en sus posados por la alfombra.

Cómo fue su look en 2016

Antes de este regreso por todo lo alto, la última vez que se vio a Beyoncé en la Gala MET fue en 2016, cuando la artista pisó también con fuerza el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Lo hizo con siguiendo el código de vestimenta del momento: Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology. Enfundada en un vestido látex color nude de Givenchy, la intérprete de Cowboy Carter posó con esta 'segunda piel' con perlas incrustadas y mangas abullonadas.