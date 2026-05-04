Carlos Goñi: "Tengo un montón de proyectos, no concibo aburguesarme"

Carlos Goñi lleva más de 40 años en la música y tiene energía y proyectos para largo. El líder de Revólver acaba de sacar el disco La 03010 y ya está empezando a trabajar en el siguiente. Se lo ha contado a Eva Soriano y Nacho García en Cuerpos especiales y ha confesado también que en un futuro publicará la novela que inspiró este álbum.

Carlos Goñi es de los que madruga y se nota. El líder Revólver es pura actividad y no le ha dejado dudas a Eva Soriano y Nacho García en su visita a Cuerpos especiales.

Aunque acaba de lanzar el disco La 03010, en el que cuenta por orden cronológico la historia de un personaje ficticio que se llama Marcial Cuarero, ya está pensando en el siguiente. "En mi cabeza tengo infinidad de proyectos", ha reconocido en su visita al morning de Europa FM.

Su idea en realidad era escribir una novela con este personaje como protagonista. "Decidí esperar a que mi madre falleciese para que no me echasen la culpa de su fallecimiento", ha bromeado tras reconocer las similitudes entre Marcial y él. "Viendo que mi madre va fantásticamente bien decidí editar un disco".

El protagonista de este álbum es "un tipo que nace en una gran ciudad" y al que los padres lo lleva a vivir a Alicante con seis años. "No está muy de acuerdo, pero no le dejan elegir y tiene que irse con ellos", ha contado sobre lo que le pasó también a él. Cuando se despertaba y su madre le decía que estaban en Alicante respondía Pues no me levanto...

"Es su vida desde que nace hasta los 18 años, cuando se va a ver a Springsteen en el primer concierto de la gira River europea y a partir de ahí cambian las cosas. Se da cuenta de que ya no quería seguir siendo un pringado", ha añadido.

"Se va a ver a Springsteen en el primer concierto de la gira River europea y a partir de ahí cambian las cosas"

La 03010 no ha sido un disco fácil. "Hubo un momento en que tenía muchísimo lío. Sabía que tenía que hacerlo pero no sabía cómo iba a ser", ha confesado a Eva y Nacho. "Hace años que los álbumes tengo que saber cómo son y luego los escribo. Hasta que no los tengo en la cabeza, no sé cómo son, no puedo escribir nada".

Para este álbum concreto tenía demasiado material y de ahí que tenga varias partes. "Me daba mucha pena empezar a comprimir", ha añadido el músico que no descarta que en un futuro salga la novela: "Ahora mismo todavía no pero algún día saldrá el libro de Marcial".

"La 03010 acabará siendo un libro" pero ahora no es el momento. "Me ha costado hasta salud [sacar este disco]", ha añadido Goñi que define el álbum con "el proceso más ambicioso" de su carrera, incluso más que el disco con Marwan para el que estuvo varios años aprendiendo a tocar los instrumentos del Magreb.

"Ahora mismo todavía no pero algún día saldrá el libro de Marcial"

Carlos Goñi es un apasionado de su trabajo y de ahí que no pare de adentrarse en retos. "Llevo más de 40 años haciendo esto que me apasiona y que me produce un amor profundo y desmedido", ha dicho para luego lanzar una miniexculsiva: "El disco tiene dos semanas y ya estoy con el nuevo".

La verdad es que, aunque el disco lleve dos semanas en la calle, en su cabeza lleva años. "Me fascina mi trabajo y tengo infinidad del proyectos. Yo no concibo esto de aburguesarme y estar haciendo siempre lo mismo", ha añadido.

El cantante ha definido a su alter ego en este álbum como "un tipo extraordinario, muy ácido, irónico" y ha confesado sus planes para la gira de Revólver que arrancó el 1 de mayo en Sardañola del Vallés (Barcelona).

"Fue un honor. Yo estaba muy nervioso porque esto va a más, nunca a mejor", ha dicho sobre el tour que cuenta con un setlist elaborado a partir de una máxima: "No se trata de acertar sino de equivocarte lo menos posible".

"Son 22 álbumes y muchas canciones", ha dicho para finalmente contar cómo se plantea un concierto: "Soy el anfitrión de una fiesta y hay que conseguir que los invitados lo pasen lo mejor posible".

Y, para los que se lo pregunten, La 03010 solo está en formato CD por un error del propio Goñi. "No tenía constancia desde que el año 2023 el vinilo duplica la venta de CDs", ha dicho confesando que pensaba que ese dato era más bien postureo.

De todas formas, para sacarlo en vinilo iba a tener que terminar el disco antes de tiempo y eso no quería. Ya habrá tiempo en un futuro. "Es probable que haga una reedición en vinilo", ha contado como exclusiva antes de despedirse de los presentadores.