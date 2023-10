Anabel Lee explica el significado de su nombre y desvela sus trabajos fuera de la música

Víctor, Albert, Jordi y Aitor son los integrantes de Anabel Lee , el grupo del que todo el mundo habla. Prometieron en redes que iban a traer una bandeja de croissants, pero no han cumplido su palabra... La venganza se servirá fría.

Anabel Lee no es un nombre aartistico cualquiera. Podrían haberse inspirado en el poema de Edgar Allan Poe, la canción de Radio Futura o simplemente en Anabel Alonso y Bruce Lee, pero no, nada que ver. Lo que hacen es fomentar la lectura, porque literalmente significa "lee", del verbo leer.

Tienen un disco recién salido del horno que se llama Ganar Perdiendo y su sonido es un tanto complicado de definir. Podría ser post punk, new wave o new pop. "Ni indie ni punk, sorprendemos mucho, capaces somos de hacer una bulería", bromean.

Este mismo jueves tienen show en la sala Copérnico, así que esperamos que no se arrepientan de haberse pegado el madrugón para venir. "Nuestro mánager nos puso una vez, para comprobar que habíamos leído las exigencias de los camerinos, que queríamos un balón de fútbol", cuentan. "Iban a pensar que éramos unos payasos, no se fían de nosotros, piensan que no leemos", explican. "Si algún día somos famosos pediremos cartas de Pokémon".

Natural para Vogue habla de la falta de naturalidad en las redes y de que todo esté impostado. "Estoy harto de Instagram pero no pudo cerrarlo", reconocen.

Valladolid, Toledo o Guadalajara serán las próximas paradas de la ruta de Anabel Lee, en los que no descartan incitar al pogo "respetuoso". Como si de una charla de recursos humanos se tratase, los chicos explican que todo debe hacerse con mesura y que si alguien se cae al suelo hay que ayudarlo "a levantarse".

El videoclip de Me Das Asco surgió de un cortometraje y lo dirigieron ellos mismos como buenos "hombres del Renacimiento" un poquito hiperactivos. "Controlamos el medio audiovisual, hacemos de todo, te arreglamos un grifo si tal", bromean.

Jardinería, auxiliar de enfermería, celador de ambulancia, integrador social o auxiliar administrativo. Han tenido multitud de curros antes de dedicarse a la música, pero seguro que pronto tendrán que dejarlo porque... ¡Este programa es una catapulta! Cuando los chicos de Arde Bogotá vinieron la primera vez estaban igual y ayer mismo se llevaron un ondas.

