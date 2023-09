Antonio José recuerda su peor entrevista y la colaboración que no le gustaba pero terminó queriendo

Eva Soriano e Iggy Rubín han recibido a Antonio José haciendo periodismo de verdad: dándole los datos de su música. Sin embargo, él no los conocía. Dice que no los mira, que no lleva cuentas. Es humilde ante todo.

Tan humilde que se ha atrevido a arrancar la entrevista con una impactante declaración. "He ido a un par de entrevistas un poco tocado del ala, en una de ellas sí se me notaba un poco, incluso olía a alcohol", recuerda.

Pero al margan de frivolidades, la realidad es impepinable. Antonio José estrena esta noche su nuevo disco, El Pacto, que incluye temazos como Sin Buscarte. "Siempre hay nervios, el día que los pierda será porque no me apasione esto que hago", cuenta el cantante, que no se acostumbra a lanzar música a pesar de que se trata de su octavo álbum de estudio. "Y eso que el primero fue con 10 años", rememora antes de aclarar que tuvo un momento de parón "de los 15 a los 19". "He sido padre, además", aclara.

Estos meses ha ido adelantado canciones del disco, como La Noche Perfecta y el remix que hizo más tarde con Daviles de Nolvelda. En otros álbumes ha colaborado con Morat, Alejandro Fernández, Andrés Cepeda, San Luis... Pero para este estreno no guarda ningún trabajo a dúo bajo la manga. "Lo que tenemos son cuatro canciones que vamos ir a sacando poquito a poco", desvela.

Las colaboraciones intenta trabajárselas mucho pero no siempre surgen como uno espera. "Hice una colaboración con Cami, por ejemplo, que es chilena. Y al principio no me gustaba nada. Luego nos metimos al estudio, la hicimos nuestra y funcionó un montón. A veces llegan canciones que no te mueven pero hay que echarles cariño", cuenta.

Una de las cosas que más le impulsan a seguir en la música son los conciertos y poder tocar en vivo.

"Es lo que me da energía", asegura el artista, que además tiene talento para tocar el balón y llegó a ser futbolista profesional de categorías inferiores, como el Córdoba. "Teníamos un ritual y antes de jugar un partido tenía que cantar una canción, nos poníamos a saltar y así salíamos al campo. Canciones de Andy y Lucas, Los Caños, Fondo Flamenco...", recuerda antes de entonar unas notas. Para salir al escenario también tiene rituales. "Me presigno cuatro veces y rezo, siempre en números pares. Salgo también con el pie derecho y a los compis les doy palmaditas", dice.

