Arón Piper y Nourdin Batán se inventan una escena de 'El Correo' para trolear la entrevista de Cuerpos especiales

Arón Piper y Nourdin Batán están de estreno. Los dos actores presentan la película El Correo, un thriller de Daniel Calparsoro que llaga a la salas de cine el viernes 19 de enero.

"Va de un chaval que se junta con otro y se ponen a robar un poquito de dinero público y a mezclarse con las altas esferas de la España de la década de los 2000, que era bastante descarada y bastante sinvergüenza", ha resumido Arón sobre la película, que recuerda un poco a la historia del pequeño Nicolás. "Es un tipo de Vallecas que empieza a escalar, empieza a subir y a relacionarse con gente muy tocha", ha añadido Nourdin.

Los dos confiesan que les da pereza seguir los pasos de los protagonistas de El Correo, demasiado trabajo y demasiado nivel de organización. "Yo soy lo contrario a la organización, la persona más desordenada que te puedas encontrar", ha reconocido este último. "Voy en contra del orden, no me gusta".

En El Correo Arón Piper y Nourdin Batán pasan de no tener nada a tener de todo y eso les lleva, inevitablemente, a perder la cabeza. ¿Les pasaría lo mismo a ellos? "Las tentaciones están más cerca y puedes caer, habría que verse en la situación del personaje", ha apuntado Arón.

Los dos actores han hablado también del rodaje de la película y de una escena muy loca con un hámster. "Nos lo comemos vivo", ha dicho muy serio Batán.

Ocurre tras una fiesta en la que están los dos protagonistas y no resulta demasiado agradable. "La peor experiencia de mi vida", ha continuado

"Tenemos que decir en nuestra defensa que el hámster estaba muy mayor", ha añadido Piper ya en tono de broma. Porque, aunque lo han dicho muy serios, todo fue un troleo organizado a cuatro bandas, Arón, Nourdin, Eva y Nacho.

El salto de Arón Piper en la música

La visita ha sido para hablar de El Correo, pero lo cierto es que también ha habido espacio para la música.

Arón, que lleva en ese mundo desde los 12 años, acaba de sacar En tus sueños y prepara el lanzamiento de un disco más pop rock y menos trap para 2024. Prepara su próximo lanzamiento para dentro de dos meses.

Ese lanzamiento será en modo pop rock, un cambio que Arón ha explicado a Eva y Nacho. "Creo que como no llevo tanto profesionalmente en la música he ido buscando mi sonido y lo que realmente me gusta, y probé a producir desde cero y ni punto de comparación para mi gusto. Me gusta mucho más, ahora hago música que le gusta a mis padres", ha reflexionado sobre este cambio.

La entrevista ha terminado con risas, porque el cuarteto ha interpretado una escena de Orgullo y Prejuicio y, como no podía ser de otra manera, Eva ha sacado su voz sexy. ¡Siempre se lo lleva a este terreno, Arón! ¡Es lo habitual!