Aura Garrido presenta 'Amanece' y recuerda su cameo en 'Paquita Salas': "Estaba histérica"

Aura Garrido es Alba en Amanece, una película ya disponible en cines que trata la historia de una familia un tanto disfuncional.

Su personaje vuelve a Almería, su tierra natal, después de haber huido a Madrid y sufrir una ruptura amorosa. Ahí es cuando le toca enfrentarse a su madre, a su familia, y curar sus heridas para poder salir adelante. La dificultad para comunicarse crea entre ellos un abismo que empezarán a reducir en este proyecto tan intimista. La actriz no tiene a su familia muy lejos, viven a solo 30 minutos de Madrid, así que ve a sus padres con bastante frecuencia. "Los periodos más largos de no verles es cuando me voy a rodar seis meses fuera", cuenta Garrido.

Al rodar en Almería, muchas de las localizaciones conectan con la naturaleza, los paisajes... "Yo había estado en Almería de pequeña y ahora cuando volví me enamoré", recuerda, destacando el desierto de Tabernas como un lugar "sobrecogedor", de lo más impresionante que había visto en su vida. Pero ella es de playa. No duda al responder. "La montaña me gusta también, pero yo soy de playa", reconoce: "Cuando tengo unos días libres solo quiero ir a la playa a leer". Sus lumbares ya no aguantan tiendas de campaña y ni campings, ella necesita una camita.

A lo largo de su carrera ha podido asumir personajes muy distintos, lo que le ha creado muchas inquietudes y diferentes registros. "A mi siempre me gusta cambiar, la verdad es que me gusta tanto lo que hago, que todo me va bien", dice.

Trabajó con Los Javis, los directores del momento, en un mini cameo que hizo en Paquita Salas con Juan Echanove. "Creo que ha sido el rodaje en el que me he puesto más nerviosa en mi vida", cuenta la intérprete, que estaría encantada de repetir con ellos y poder hacer algo más grande. "Ellos no lo saben, pero yo estaban histérica", reconoce.