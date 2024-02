Beéle: "Mis mejores canciones salen en momentos inesperados, da igual que esté triste o feliz"

El cantante colombiano está de visita por España y, cómo no, una paradita en Cuerpos especiales siempre es buen plan.

Este lunes el estudio de Cuerpos especiales se llena de afrobeat y el mejor género urbano con la visita de Jesús López Orozco, más conocido como Beéle.

Una estrella internacional que se siente "increíble" a pesar del madrugón y del maratón que está viviendo en su paso por España. Antes de la última parada en Bilbao, nos hace un huequito para hablarnos de su carrera y de cómo empezó en la música. Su tema Loco fue un hit cuando solo tenía 16 años.

No le afectó mucho la fama repentina. "Estaba preparado, mi único enfoque era hacer música. Cuando llegó la fama yo no estaba ni en la discoteca, seguía haciendo música en el estudio", reconoce el cantante, que se siente agradecido por dedicarse a lo que verdaderamente le apasiona.

"Desde pequeño mi mentalidad estaba muy enfocada. Yo no salía a jugar, era muy curioso y me gustaba concentrarme. Escribía incluso cuentos", cuenta. Él sabía que el arte era lo suyo, pero no sabía por dónde tirar.

La evolución que ha vivido desde temas como aquel Loco hasta el último, Morena, es evidente: "Ha habido muchos procesos. La música, la imagen, ser compositor...". El rollito tropical y el afrobeat son sus sellos de identidad y mucha gente se siente representada con ellos.

No se cierra a ningún género. "No me importa tanto el ritmo, sino tener una buena letra con la que llegar al corazón a la gente". Al contrario que otros compositores que reconocen que escriben mejor cuando tienen el corazón roto, Beéle solo necesita un pequeño empujón. "Mis mejores canciones salen en momentos inesperados, da igual triste o feliz", reconoce.

