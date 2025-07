De Eva Amaral a Pablo Alborán y David Bustamante: las parejas musicales de Eva Soriano

Eva Soriano se lleva un diez en música este curso. La presentadora de Cuerpos especialesno solo ha cantado en solitario versiones de temazos como Ave María, Soltera o Abracadabra, también ha hecho dúos memorables dignos de estar en un disco de colaboraciones.

Con la vocalista de Eva Amaral formó el dúo Las Evas para reinterpretar El universo sobre mí, a Pablo Alborán le recriminó cuatro años de ausencias continuadas en la lista de invitados del programa y con David Bustamante repitió experiencia para pedirle consejos para triunfar en la música.

También ha habido duetos con Angy Fernández, Rigoberta Bandini, Despistaos y Diego Arroyo, colaborador del programa y vocalista de Veintiuno, con el que tuvo una pelea musical sobre el horóscopo. Es el único tema con música original, los otros son versiones de canciones que seguro que conoces bien. ¡Dentro música!

'Te he echado de menos', con Pablo Alborán

Después de cuatro temporadas sin pisar el estudio, un buen día del mes de marzo Pablo Alborán se vino al programa y Eva Soriano aprovechó para echarle en cara que había ido a El Hormiguero o La Pija y la Quiqui antes que a Cuerpos especiales. "No me habré explicado | Niña, te lo cuento… | Eva, que yo he dejado | Lo bueno pal final", le respondió el cantante con la música de su éxito Te he echado de menos.

'Humana', con Rigoberta Bandini

Tras convertir su canción Ay Mamá en Ay Ganar en la primera temporada de Cuerpos especiales, Eva Soriano aprovechó esta temporada para versionar otro tema de Rigoberta Bandini aunque esta vez acompañada de la propia Rigoberta Bandini. Juntas convirtieron su canción Perra en Humana, porque hay canes que se sienten ignorados: quieren ser personas y nadie les ha compuesto una canción.

'El universo sobre mí', con Amaral

Amaral tiene una canción que se llama El universo sobre mí y hay gente que quiere estar sobre el Universo y poder mandarle cosas. A esa gente dedicó el dúo Las Evas, acompañado de Juan Aguirre a la guitarra, esta canción escrita para los más turras. "Sudo de ti | déjame en paz | quiero decir | el universo no es para ti | no me tiene que importar | Déjate ya de manifestaron", cantaron a dos voces Eva Soriano y Eva Amaral.

'El hombre ideal' con David Bustamante

Eva Soriano quiere triunfar como David Bustamante y por eso, en su visita al programa, le pidió ayuda mientras entonaron juntos la canción El nombre ideal, una versión de Un Mundo Ideal de Aladdín. "El nombre ideal | Si eres cantante como yo | Ve al registro civil | Ponte David | No hay nadie que lo impida", le recomendó el cantante, y apuntó: "Si te llamas David | Vas a Triunfar | Perfumes con tu nombre, venderás".

'Física o Química', con Angy Fernández

La canción de la cabecera de Física o Química sirvió para que Eva Soriano y Angy Fernández diesen voz a los niños que tienen que ir a mil quinientas actividades extraescolares y no tienen tiempo para aburrirse. "A qué quieres que me inscriba | Voy a voley o a esgrima | O a gimnasia rítmica", entonaron emocionadas las dos cantantes.

'Cada dos minutos', con Despistaos

Los Despistaos estuvieron en el programa después de la visita de Angy Fernández y, como ya no iban a volver a cantar Física o Química, versionaron con Eva Soriano la canción Cada dos minutos para quejarse de los pesaos de Instagram. "Cada dos minutos siento la pulsión, de genera conexión, compartiendo mi estado", empezó entonando Eva, a la que siguieron los los de Guadalajara: "Cada dos minutos actualización, te comparto información, que no soy nada reacio" .

Especial horóscopo con Diego Arroyo

La única canción con música original es la de Eva Soriano y Diego Arroyo, que no comparten su opinión sobre el horóscopo. El cantante de Veintiuno es Aries pero no le da mayor importancia a su signo. Justo lo contrario que Eva Soriano, Piscis reconocida y gran seguidora de los astros. Su desacuerdo en esta materia inspiró esta canción-discusión: "No digas flojo, di Piscis | No digas vago, di Acuario | Una forma de racismo | Basada en el calendario" .