Carlangas revela cómo consiguió que en su próximo disco hayan tantos artistas: "No sé si la peña quería hacerlo"

Recibimos en Cuerpos especiales a Carlangas, que después de estar más de 10 años con Novedades Carminha, está a punto de publicar su primer álbum en solitario.

De este nuevo trabajo, acaba de lanzar su tercer adelanto, Paseítos por Madrid, que incluye frases como "cosmopolita, tú no me engañas, llevas 15 años sin salir de Malasaña".

"Sí que es verdad que hay peña que siempre está 'me pillas llegando de no se donde, mañana me piro...' Qué coñazo de vida, estás todo el día en el aeropuerto. Eres el rey del Starbucks", ha empezado explicando, para continuar diciendo que cree que todo eso es mentira.

Eva Soriano también destaca una frase del tema Antigua pero moderna de Novedades Carminha en el que canta "Te vistes de abuela y bailas psicodelia / Suena Julio Iglesias y enseñas las tetas". Obviamente, Carlangas también tiene una explicación para esto: "Iba a bares de rock & roll y la peña moderna iba vestida como Concha Velasco. Con camisas de amebas, con vestiditos de flores... Luego todo eso pasó y vino el rollo de lo urbano. Pero años atrás la peña moderna iba vestida de abuela".

Eva Soriano e Iggy Rubín han querido saber más sobre el proceso de creación de este nuevo disco, que según adelanta Carlangas, está repleto de colaboraciones.

"Es un disco que hice con mogollón de colegas. Me compré una barbacoa, empecé a invitar a peña a casa y les decía 'vente, y vemos si grabamos algo'. Y al final tuve la suerte que me enviaron un camión de cervezas y tenía barbacoa y cervezas. Y los tenía donde quería. No sé si la peña que colaboró quería colaborar", explica entre risas.