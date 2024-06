Carmen Farala: "Tengo una personalidad de mierda, eso en la tele queda divino"

Las horas a la que se emite Cuerpos especiales no siempre coinciden con el ritmo de vida de los entrevistados y, como corresponde a una drag-queen de la categoría de Carmen Farala, estos madrugones no suelen entrar en sus planes. “Yo creo que es el maquillaje mas rápido que me he hecho en mi vida”, ah confesado.

La ganadora de la primera edición de Drag Race Españase ha convertido en todo un referente gracias a su polivalencia y la naturalidad con la que se muestra públicamente. De hecho, ha estrenado en “primicia mundial” en el antimorning show Traguito, su último single.

“¿Nos quieres ver a todas moviendo el culo?”, ha preguntado Eva Soriano a la autora, que ha respondido a la pregunta con un contundente “obvio”. Se trata de otra canción para Carmen Farala, que está más que curtida en estas lides tras sus éxitosas Pantera o If I don’t have you.

Sin embargo, si por algo se destaca esta artista es por sus capacidades estilísticas. “A la hora de vestirme, confío más en mí que en nadie, porque yo me conozco”, ha explicado. En este aspecto, Farala ha conquistado las redes sociales hace apenas unos días con un atrevido diseño propio elaborado únicamente con diferentes productos de pasta.

“Se me vino a la cabeza el típico collar de macarrones del dia de la madre”, ha recordado, aunque admite que se trata de un vestido puramente de posado. “No puedes salir de casa, no te puedes sentar…”, ha detallado. Unas características que sin embargo no le impidieron triunfar en la pasada edición de los Premios de la Academia de la Moda, a pesar de que sus representantes con un sugerente “vamos a triunfar; lo peor que puede pasar es que haga una boloñesa”. “Fue hacer el photocall y me lo quité”, ha indicado.

En cuanto a su paso por Drag Race, Carmen Farala tiene “muy buen recuerdo de la experiencia” aunque “no le llamaban los realities”. “Aquí sabía que lo que podía ofrecer era bueno”, ha añadido con respecto al formato, detallando que como tiene “una personalidad de mierda, eso en la tele queda divino”.

Además, para ella existe “una Carmen Farala antes y después de Drag Race”, ya que en el programa, además de adquirir una dimensión internacional que la ha llevado incluso a la convención internacional de Los Ángeles, pudo “mostrar esa faceta más cómica” que antes no conseguía transmitir con el talante “sofisticada y elegante” que buscaba en su personaje.