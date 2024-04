Samantha Ballentines: "Si eres una comedy queen no te valoran como a las guapas, te piden más cosas"

Samantha Ballentines es pura energía. La finalista de Drag Race España All Stars se ha mostrado imparable en la visita a Cuerpos especiales , donde ha hablado de su participación en el concurso, su show más random y de la gira All Stars Tour . También ha imitado a Isabel Pantoja en un duelo con Eva Soriano y Nacho García .

La energía de Samantha Ballentines se ha esparcido este miércoles por todos los rincones del plató de Cuerpos especiales. La colaboradora de Tómatelo menos en serio y finalista de Drag Race España All Stars no para y se muestra "muy feliz" con una agenda llena de proyectos, entre los que se incluye la gira All Stars Tour o el cameo en una serie.

Segunda finalista de Drag Race España All Stars, reconoce "ganar habría sido la guinda del pastel" después de más de 15 años trabajando. Sin embargo, defiende que esta profesión no va de ganar, va de mantenerse en el tiempo como dijo una vez Gloria Trevi. "Aunque no he ganado, tengo el cariño de mucha gente. Fui TT en la final por partida doble. La gente quería que ganase y yo estoy muy contenta", ha reconocido sobre su paso por este concurso.

Para Ballentines, el programa es diversión pero "no sirve para la vida real". "Es una gymkana de pruebas. La vida es otro rollo", ha apuntado para luego reconocer que ha disfrutado mucho su participación.

Lo ha dado todo y lo cierto es que se lo han pedido. "Si eres una comedy queen no te valoran como a las guapas, te piden más cosas", ha dicho la concursante que fue coronada como Miss Simpatía.

En su caso, ha recordado, una de sus actuaciones más valoradas fue un monólogo contando su primera lavativa. "Iba con unos vaqueros y una camiseta de empresa. Es cuando más era yo", ha dicho, para luego sentenciar: "La personalidad ni se compra ni se produce".

De esa personalidad hará gala en la recién estrenada gira All Stars Tour. "Es un show de variedades. Muy divertido. Cada una se muestra 100% cómo es, haciendo lo que más le gusta hacer y lo que mejor sabe hacer", ha añadido Samantha, que tiene un monólogo y un nuevo personaje en este tour.

La actuación más random de Samantha Ballentines

Samantha es alma de escenario y tiene años de experiencias a sus espaldas. "He actuado en pool parties, en comuniones... puedo hacer cualquier cosa", ha asegurado antes de entrar en detalles de cómo son los espectáculos para niños.

En su Currículum Vitae también hay cumpleaños, despedidas en chalés y espectáculos en restaurantes.

"Una vez hice un cumpleaños en un bar franquista", ha apuntado sobre su contrato más raro. "Los dueños del bar eran muy simpáticos, lo que pasa que eran franquistas", ha añadido para luego explicar que el cumpleaños era de un gay que, como Cádiz estaba en temporada alta, no encontró otro bar para celebrar la fiesta.

La entrevista ha terminado, como no podía ser de otra manera, con un juego de imitaciones. Nacho García ha deslumbrado imitando a Antonio Banderas, Eva Soriano ha recuperado su imitación de Shakira y Samantha Ballentines ha bordado la voz de Isabel Pantoja.