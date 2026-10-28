En Cuerpos especiales
Carmen Romero y los gimnasios en la Antigua Grecia: "También se recibía educación, porque para hacer las series, mínimo, saber contar"
La cómica Carmen Romero recuerda en Cuerpos especiales el origen de los gimnasios, "el sitio que te da la excusa más sana para rechazar planes" en la actualidad, pero que se remontan a Mesopotamia, Egipto y la Antigua Grecia, donde realmente se institucionalizó el concepto. Los gymnós, cuyo nombre viene dado porque allí los atletas entrenaban desnudos, también se recibían nociones de filosofía y se recibía educación, "porque para hacer las series, mínimo, saber contar".