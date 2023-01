Chenoa: "El abuelo del Niño Paco estará esta noche en Tómatelo menos en serio"

Chenoa ha vuelto este jueves a Cuerpos especiales para opinar de la actualidad, y de paso contar alguna anécdota.

La colaboradora del morning de Europa FM ha aprovechado el maquillaje lucido por Doja Cat en la Semana de la moda de París, con pintura roja y 30.000 cristales de Swarovski, para hablar del día que perdió la paciencia en los preparativos para rodar un videoclip.

"Me metieron en una bañera con témpera negra", ha contado la cantante, que cuando ya no podía más tomó una decisión drástica. "Cogí la témpera con las dos manos, me la pasé así y dije: 'Con la que tengáis, trabajáis".

Maquillarse día sí, día también es agotador y Chenoa pone como ejemplo el caso de Mariah Carey: "Cuando trabajaba de gira, la pintaban dormida porque tenía tanto sueño quese tumbaba y la maquillaban cuando estaba durmiendo, y cuando se despertaba iba con el filtro incluido". En lugar de Soy humana, Mariah debería cantar No soy humana...

También ha hablado Cheona del día que le despidieron cuando intentó ser ayudante de peluquería y de cuando fue secretaria de un parasicólogo, aunque la polémica de su sección ha llegado al hablar de Tómatelo menos en serio, su late night en Europa FM.

La visita del Yayo Paco

"Viene Ana Guerra, Carlos Marco y Samantha Ballantines", ha anunciado sobre los invitados del jueves 26 de enero, a lo que Eva Soriano le ha contestado con un reproche. ¿Nadie más?

"Es una colaboración especial... Intentamos invitar a una persona en concreto, no pudo venir, nos dijo que no y tiramos de familia...", ha justificado Chenoa antes de anunciar quién estará esta madrugada en el programa. "Viene el abuelo del Niño Paco, el Yayo Francisco".

Niño Paco no quiere ir porque no se le paga, ha dicho Eva, y Chenoa asegura que el Yayo Francisco les ha dicho que sí porque "está aburrido en su casa porque no le va a visitar su nieto" y tiene tiempo para ir a verlos.

"El Yayo Francisco viene a contar todos los trapos sucios del Niño Paco en vivo y directo", ha apuntado la cantante.

La indignación de Eva ha sido mayúscula y ha hecho una comparación: "Es como si digo no viene Carlos Latre y llamo a Charlie Chaparro".

👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.