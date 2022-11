Chenoa cuenta su momento más embarazoso en un escenario: "No había muchos móviles"

Tres asuntos de actualidad ha abordado este jueves Chenoa en Cuerpos especiales. La cantante y presentadora de Tómatelo menos en serio, el late night de los jueves y viernes en Europa FM, ha hablado con Eva Soriano e Iggy Rubín de la reaparición de Amaia Montero, de la declaración de Jennifer Lopez a Ben Affleck en TikTok y del cambio de sistema de votación en Eurovisión.

La cantante ha hablado también de asuntos personales, tanto de su marido Miguel Sánchez Encinas como de su trabajo sobre el escenario. ¿Cuál fue su situación más embarazosa durante un concierto?

La pregunta se la ha hecho Iggy Rubín y, antes de contestarla, Chenoa ha exclamado: "¡¿Por qué me queréis hundir?!". Luego ya ha respondido.

Fue en un concierto, cantando En tu cruz me clavaste. "Llevaba un vestido palabra de honor, empecé a dar botes y se me me bajó", ha contado Chenoa que se libró de ser viral porque ocurrió en otra época. "No había muchos móviles... Yo solo noté que había aire fresco en mis pechos".

¿Es Chenoa fan del naturalismo? Fue la siguiente pregunta de Iggy, que ha venido acompañada de otra confesión.

Sí, lo hace habitualmente pero sabe dónde hacerlo para que ser pillada: "Me encanta quitarme el bañador cuando estoy en el agua".

Lo dicho. Saben dónde hacerlo para no ser pillada.