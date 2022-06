Chenoa y Miguel Sánchez Encinas se dan el "sí, quiero" este viernes 17 de junio en Mallorca. La boda llega con más de dos años de retraso, ya que la pareja se comprometió en 2019 pero la pandemia les obligó a retrasar la ceremonia en dos ocasiones.

Desde los inicios han vivido una relación discreta, en la que Miguel Sánchez Encinas ha permanecido en segundo plano. Solo una vez posaron juntos en un photocall y se cuentan con los dedos de las manos las veces que Chenoa ha publicado una foto de su chico en redes.

Quién es Miguel Sánchez Encinas, el novio y futuro marido de Chenoa

Miguel Sánchez Encinas es médico especialista en urología. Actualmente trabaja como responsable de la especialidad de Urología en la Clínica Ruber Internacional de Madrid y es jefe del servicio Urología Hospital Universitario Rey Juan Carlos. Además ejerce de profesor asociado en la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos.

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, ha estudiado también cirugía robótica y laparoscopia en L'Institut Mutualiste Montsouris de París.

El pasado enero la revista Forbes lo incluyó en la lista de los 100 mejores médicos de España por especialidades. Él mismo lo compartió en Twitter.

De su vida privada se sabe muy poco más allá de que está divorciado, tiene una hija pequeña, es aficionado al Atlético de Madrid y es aficionado al deporte.

Cómo empezó con Chenoa y cuántos años llevan juntos

Chenoa y Miguel Sánchez Encinas empezaron su relación en febrero de 2019. Lo contó la propia artista en Instagram cuando celebraron su segundo aniversario como pareja.

"Hoy hace dos años que nos encontramos mi Troppo y yo. Y nada es casualidad... Comparto con vosotros momentos llenos de amor. Feliz segundo aniversario vida mía", escribió la cantante que llama cariñosamente a su chico Troppo, que en italiano significa Demasiado.

Fue precisamente en Italia donde Miguel Sánchez Encinas le pidió matrimonio a Chenoa pocos meses después de empezar a salir.

"Le propuse matrimonio en el Jardín de los Naranjos, en lo más alto del Monte Aventino, una de las siete colinas de Roma", contó el urólogo en la revista ¡Hola!, una de las pocas veces que ha hablado con los medios.

Chenoa recuerda la pedida de mano como maravillosa a la par que atropellada. El paraje era idílico pero la cantante no estaba en su mejor momento del día. "Yo no quería subir porque llevaba cinco horas andando y cuando me sube me dice 'venga que te hago otra foto', todo negativo porque estaba negativa y cuando me pongo allí, él estaba de rodillas con el anillo. Le dije 'no te creo'. Además, yo llevaba unos pelos de loca, sudaba porque hacía mucho calor, pero luego fui muy feliz. De esto hace menos de dos años", explicó en febrero de 2021 sobre el viaje que hicieron en junio de 2019 y tras el que volvió con un llamativo anillo de compromiso.

Quienes los presentaron fueron unos amigos en una cena en una cena. Chenoa estaba antes de que él llegase y lo primero que pensó cuando lo vio entrar fue "qué guapo es", le contó a Bertín Osborne en una entrevista.

"Escuché fue la voz y ya buff... Llegué la primera a la cena y cuando le oí hablar dije ¿perdona? y luego cuando lo vi pensé ¡qué guapo! me lo pusieron enfrente, fue un poco bastante natural", dijo sobre el inicio de la relación que le ha llevado a dar al fin el "sí, quiero".