Las cinco canciones de Jota Music que te motivarán para decorar tu casa de Navidad

¡Ya están aquí! Las fiestas navideñas están a la vuelta de la esquina. Si todavía no has decorado tu casa de Navidad. es hora de que te pongas manos a la obra. ¿Te da pereza? Nosotros te traemos la solución: cinco canciones de Jota Music para motivarte.

Las calles ya se han llenado de luces y de adornos. Pero ¿y tu casa? ¿Todavía no has puesto el árbol? Hoy Jota Music ha creado una lista musical para un oyente que aún no ha llenado su casa de Navidad.

"Hola,Este año me da más pereza que nunca poner los adornos navideños en casa. Pero eso no es lo peor. Mi gato no para de lanzarse a por las bolas del árbol a cualquier hora de la noche. ¿Tenéis algo para motivarme a decorar la casa, y también para mi gato? A ver si este año me da más tregua. ¡Mucho ánimo! Saludos de".

Cada vez queda menos para que llegue la Navidad, y como es costumbre, es época de cambiar la decoración de tu casa. Si eres de los que le da pereza como a Joaquín, enchúfate esta playlist que en Cuerpos especiales, el morning de Europa FM, hemos preparado pensando en ti.

'Marvin Gaye', de Charlie Puth y Meghan Trainor

'Daddy Cool', de Lizot y Boney M

'The Lazy Song', de Bruno Mars

'Quiero Pero No', de Amaia y Rojuu

'Calma', de Pedro Capó & Farruko

