Los cuatro oyentes de 'Cuerpos especiales' que se van a Londres con Adele

CONCURSO 'EASY ON ME'

Cuatro oyentes de Cuerpos especiales, el morning de Europa FM, se van a Londres gracias a Adele. Cuatro oyentes con sus respectivos acompañantes ya están preparando la maleta para celebrar desde la capital británica el lanzamiento de 30, el cuarto disco de Adele que sale a la venta este viernes 19 de noviembre.

Han tenido que afinar las voces y poner a prueba su inglés y su memoria para llevarse el premio. La prueba para conseguir el viaje era pasar el karaoke de Adele y cantar uno de los cinco estribillos de la cantante propuestos a lo largo de la semana en Cuerpos especiales.

El más madrugador ha sido Dani, de Valencia , que ha afinado su voz para cantar Hello .

, que ha afinado su voz para cantar . Desde Zaragoza ha llamado Pola , María Pilar, que se ha lanzado con el nada fácil Someone Like You. "Tenía ese presentimiento, era como lo de Charlie y la Fábrica de chocolate , yo sabía que tenía que llamar", dijo al recibir el premio.

, María Pilar, que se ha lanzado con el nada fácil "Tenía ese presentimiento, era como lo de , yo sabía que tenía que llamar", dijo al recibir el premio. Claudia ha llamado emocionada y, con un cóctel de nervios y risas, ha cantado Easy On Me , la primera canción del nuevo disco de Adele.

ha llamado emocionada y, con un cóctel de nervios y risas, ha cantado , la primera canción del nuevo disco de Adele. La última ganadora del concurso es Elena, de Valencia, que ha probado suerte con Rolling In The Deep. "Canto fatal pero voy a darlo todo", dijo antes de ponerse manos a la obra.

El juez ha sido Jota Music, que tenía en la mano la lista con las cinco canciones propuestas en el concurso de Adele para comprobar si las cantadas estaban o no entre las candidatas. La que se ha quedado sin sonar ha sido Set Fire To The Rain, del disco 21.