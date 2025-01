Delaporte: "La cultura 'techno' no requiere de droga para vivirla y cada vez hay más gente que no se droga"

Delaporte o, lo que es lo mismo, la cantante Sandra Delaporte y el productor Sergio Salvi, "el grupo de techno con el que no puedes dejar de bailar", como ha indicado Eva Soriano, se ha pasado por Cuerpos especiales para presentar Déjate caer, su nuevo álbum, cuyo single Japi Mil ya se ha convertido en uno de los favoritos del grupo por este "alter ego pitufil".

Una canción cuya letra la que impulso a Sandra a poner ese tono tan particular. "Soy blandito, pues me salió como pequeñito", ha recordado entre risas, aunque asegura que "en directo lo canto como me sale del chichi".

Tal y como han explicado durante la entrevista, su método de trabajo contrasta con el de otros artistas, como Coque Malla, que aseguran que les reulta muy difícil o costoso sacar adelante sus proyectos. "Dice: nos ha costado mucho esfuerzo. Y yo flipando porque nos lo pasamos de puta madre", ha detallado, añadiendo que "si no lo disfrutas, dedícate a otra cosa. No tenemos que sufrir".

En cuanto al estilo que han conseguido sacar del underground gracias a sus trabajos, Sandra ha reivindicado que "la cultura techno no requiere de droga para vivirla y cada vez hay más gente, sobre todo muy joven, que no se droga". "La rave se ha llevado la bandera de la droga cuando en realidad la droga está metida en muchas más cosas", ha asegurando Sergio.

También ha habido tiempo de abordar Cagarla, uno de sus temas de mayor éxito que, sin embargo, ha costado hacer entender el título a los padres italianos de Sergio. "Yo tengo fama de tener colon irritable", ha explicado entre risas, "para ellos tenía mucho sentido; ¿Eso si es hablar de tu lado vulnerable, no?", aunque finalmente les presentó una alternativa en su idioma como "fare errori".

Escucha Cuerpos especiales de lunes a viernes de 07 a 11h en Europa FM.