Delaporte promete una bomba techno en sus próximos directos y deja caer un nuevo proyecto en solitario

Delaporte hecho un disco "muy risas" que se estrena este viernes. Se llama Aquí y Ahora y con él empezarán una gira "todo guapa" que será como una bomba de energía.

Techno Cura, Ángel Caído y Me La Pegué son los tres primeros singles del álbum, unas canciones maquineras y techno que retratan a la perfección el momento que vive la propia Sandra. "Desde que dejé a mi ex no paro de ir de rave", cuenta la cantante, que piensa que es muy buen momento para la electrónica y estos géneros más alejados del urbano.

Ángel Caído es una colaboración con Alice Wonder y será la única que incluyan en el álbum.

Después de su paso por Madrid, Barcelona y Valencia, la gira continuará en México el próximo mes de abril y luego llega la hora de los festivales. "Ya está casi todo cerrado, eso se cierra en 2022", dice antes de anunciar en rigurosa (y secreta) exclusiva que estarán en el FIB.

Pero ojo porque el nuevo material quizá venga bajo el nombre de un alter ego o un futuro proyecto en solitario. "Estoy haciendo canciones muy tralleras, de muerte y destrucción... Y habrá cosas, pero no sé si como Delaporte. Me gusta mucho la violencia musical, que me parta el pecho", adelanta, mordiéndose las uñas porque no puede dar muchos más detalles.

