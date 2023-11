Delaporte: "Lo que nos gusta es hacer bailar, las tonterías de artista diva no nos molan una mierda"

Después de un par de programas pasados por el filtro del miedo al que nos ha incitado Halloween, la normalidad (o lo que sea que pasa en este bar) vuelve a Tómatelo menos en serio. Estamos de suerte, porque son los chicos de Delaporte, Sandra y Sergio, los que están de visita. Contamos con ventaja, porque Sandra Delaporte y Ventu son amigos desde hace años. Un programa lleno de buen rollo y muchas risas.

Hablando un poco de todo, resulta que Sandra es de las que llegan tarde. O era. "Estoy trabajando en ello, es una falta de respeto al tiempo ajeno", puntualiza. Así que hoy, para llegar un poco más holgada de tiempo, ha desayunado su mandarina con nosotros.

"Dicen que quien llega tarde es porque es optimista, esos 10 minutos. Es un estar convencido de que tú vas a poder llegar a tiempo", reflexiona Sergio.

'Ángel Caído', la nueva colaboración de Delaporte y Alice Wonder

Es el nuevo single del dúo mediterráneo (ella de España, él de Italia) de música electrónica, y es una oda al amor que se profesa su público. Esas son las imágenes que acompañan a la canción en el videoclip de Ángel Caído, su colaboración con la cantante que se postuló al Benidorm Fest 2023Alice Wonder.

Delaporte, Alice Wonder - Ángel caído

La gente es la protagonista de la canción porque ese es justo el futuro que Delaporte quiere para su música. "Todo lo que estamos haciendo ahora va sobre la gente, nosotros damos igual. Hemos decidido que a nosotros lo que nos gusta hacer es bailar, que las tonterías estas de artista de diva no nos molan una mierda", explica la madrileña, cuyo amor por la naturaleza y las montañas le ha llevado a mudarse a los Pirineos. "Hemos venido a hacer bailar en los conciertos y las tonterías de "ooooootra", no. Entiendo que queréis otra porque os estamos haciendo bailar, pero a un DJ no le dices otra, pincha y ya está", concluye.

El desmadre de sus conciertos y su nuevo disco

Está claro que el proyecto italoespañol tiene claro su rumbo, y vira más hacia la apuesta electrónica del set del DJ tradicional que hacia la del cantante al uso. Incluso el cantar, a veces, a Sandra se le hace largo.

Los directos de Delaporte son un desmadre y ahora más. La cantante ha logrado superar un miedo: tirarse al público. Pero no de cualquier forma. "No me gusta tirarme a lo rockstar, no me gusta que me sujeten, me parece feísimo. A mí me gusta bailar con la gente". Así que cuando Sandra salta y se tira a su público, es para formar un pogo y rozarse y pegarse con el calor de sus seguidores. "No me gusta nada dar el concierto yo, porque yo lo que quiero es que trabaje otra persona y que dé el concierto para mí. Muchas veces les estoy viendo pasándoselo bien y digo: 'mierda, pues ahora no me puedo ir porque tengo que cantar, pero cuando deje de cantar me tiro", ha contado.

Su concierto en Sanfermines es la clara prueba de que lo que cuenta no es postureo. "Me llovieron como 30 minis de kalimotxo, olía a borracha", se ha reído.

Pero atentos, porque en TMES tenemos... ¡Exclusiva! Después de su último álbum inédito Las Montañas (2020), el dúo electrónico llega con nuevo disco, Aquí y ahora, que se estrena el próximo 12 de enero. Empiezan gira en febrero y su primera parada en Madrid el 9 ya está sold out.

Aquí y ahora es un mensaje para ellos mismos. "Es como un mantra con la vida. Los conciertos te generan algo que solo sucede en ese momento, que para mí es la hostia, porque me entrego a muerte, me echo el riñón, es donde más a gusto me encuentro, donde más libre, donde menos pienso en mis pedradas, dando conciertos", ha confesado la cantante de 27 años.

Las noches legendarias (y muy duras) de Delaporte

Lo de Sandra es para podcast, porque su noche legendaria da para componer más de una canción y para un álbum entero también, si se lo propone. Más cosas en menos tiempo no le pudieron ocurrir.

La artista es amante de la naturaleza y, como consecuencia, el pasado agosto quiso ir a las montañas para disfrutar de la noche de perseidas. "Vivo al lado de un sitio increíble. Bueno, pues, subí, todo motivada, solo con el saco, porque yo miré para arriba y dije: hace buen tiempo". Quiso ponerse en el mejor sitio, el de las mejores vistas, que suele ser también el más peligroso, o el más alto. "Me coloqué en la cresta más alta para poder ver el atardecer y el amanecer".

Una vez arriba, con todo el tinglado montado y la noche cerradísima, empezaron los destellos. Eran gigantes. Era una tormenta.

"Empezaron a levantarse vientos con rachas de miles de millones de km por hora y el drama empezó porque me levanté de mi plataforma para ver por dónde venía la tormenta, qué hacer, qué no hacer...". "Se me fue la esterilla a tomar por culo, que me había costado 100 y pico euros. Se me voló el saco y tenía el móvil dentro", y, ¿cuál era la mejor decisión en aquel momento? Intentar recuperar el material con un esguince a cuestas causado por meter la pata en una madriguera de marmotas. "Pasé bastante miedito".

Los astros se alinearon y quisieron que Sandra encontrara el móvil y llegara a un refugio lleno de franceses bordes. Cero unidades de generosidad. "Me dijeron: te podemos dejar en los cimientos del refugio, que había un charco enorme, pues dormí ahí".

¿Resultado? Dormirse a las cuatro de la mañana, "entre mogollón de arañas, barro y un charco, en los cimientos de un refugio debajo de gente ultra borde". No sabemos si mejor noche legendaria, pero peor noche del mundo, sí.

La noche de Sergio fue menos aparatosa pero igualmente mala. "Teníamos alquilada una casa en París y allí solo se puede entrar con un código, no hay llaves", ha explicado. "Volviendo por la noche, íbamos a entrar, metemos el código y no funciona el telefonillo". Había un apagón en todo el barrio.

"No había manera de entrar y empezamos a turnarnos a dormir en un banco que estaba allí en frente de un portal hasta que después de dos o tres horas volvió la luz y decidimos dejar allí a un amigo nuestro durmiendo".

