La divertida promesa de Milena Smit y Miki Esparbé si hay tercera temporada de 'La chica de nieve'

Los actores Milena Smit y Miki Esparbé se han pasado por Cuerpos especiales para presentar La chica de nieve 2: El juego del alma, una nueva temporada en la que "hay muchísimo más misterio y más acción; es una temporada trepidante y oscura", como ha indicado la actriz. Además, "funciona de forma autónoma" con respecto a la primera entrega, ha explicado el protagonista.

La serie, basada en la trilogía de libros homónima, era un "best seller conocido" por sus intérpretes, aunque los directores David Ulloa y Laura Alvea les recomendaron que no los leyesen. "Es mejor no leer la novela porque hay cosas que se pierden y otras en las que se profundiza mas", han explicado.

De cara al estreno de una tercera temporada, tanto Milena Smit como Miki Esparbé se han comprometido con Cuerpos especiales a volver al programa disfrazados de muñecos de nieve. "Lo importante es que la gente la vea", han destacado.

Milena Smit junto a Dani Martín en Carpe diem

Por su parte, la actriz ha abordado el estreno del próximo videoclip de Dani Martín Carpe diem, en la que vuelve a compartir espacio con Hovik Keuchkerian. "Me lo pasé muy bien en el rodaje", ha recordado. Además, también ha comentado que la adaptación de su libro A pesar del vértido, tendría una adaptación más fácil como biopic que como miniserie.

En cuanto a Miki Esparbé, está a punto de estrenar Asuntos internos, una serie policiaca "ambientada en el 79" que narra el ingreso de las primeras 42 mujeres policías del CNP y la entrada de la heroína en los barrios, y la obra Los Nuestros, "un montaje para el Centro Dramático Nacional" que se llevará a cabo en el Teatro Valle-Inclán.