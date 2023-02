Milena Smit, la chica Almodóvar que besa a Sebastián Yatra en el videoclip de 'Una Noche Sin Pensar'

Milena Smit ha roto los esquenas de la ficción en nuestro país. Fue nominada al Goya gracias su primer papel como actriz profesional en Madres Paralelas, donde trabajó de la mano de Penélope Cruz y bajo las órdenes de Pedro Almodóvar.

No se había planteado dedicar su vida a la interpretación hasta que lo probó. Todo comenzó cuando quiso abandonar su Elche natal para trasladarse a Murcia y más tarde dar el gran salto a la capital. Ahora se la rifan los directores de casting.

La actriz protagoniza el último videoclip de Sebastián Yatra, que ha recreado un romance de lo más pasional a la luz de la luna con su single Una Noche sin Pensar como banda sonora.

De recepcionista y teleoperadora a promesa del cine español

Nacida en Elche en 1996, Milena Smit se ha convertido en una de las grandes promesas del cine español. Una auténtica sorpresa para ella que, aunque siempre soñó con ser actriz, jamás pensó que fuera a llegar tan alto: hasta hace apenas unos años, Milena se ganaba la vida trabajando en la recepción de un hotel.

La actriz dejó el instituto a los 17 años y decidió mudarse a Murcia en busca de un cambio, una "hostia" en el caminito que le había planteado la vida: "No tenía ni idea de cuál era mi vocación, pero tampoco deseaba estar en la recepción de un hotel el resto de mi vida", aseguraba para La Razón.

Ha trabajado de recepcionista, camarera e incluso de teleoperadora en una empresa de ascensores, donde la gente le llamaba cuando se quedaban encerrados y ella tenía que calmarlos mientras mandaba al técnico.

"Hubo una vez donde me llamó una monja mayor y siempre me acordaré porque de repetir 'por Dios, que me saquen ya de aquí' y solo hacía que rezar", contó en Tómatelo Menos en Serio, el bar de Chenoa en Europa FM.

Su debut en el cine en la película No Matarás supuso el gran reconocimiento que ella no sabía que buscaba. Además, su personaje también la ayudó a salir de una "época oscura" en la que atravesó una depresión: "Mila me ayudó a perdonarme muchas cosas a mí misma", señaló sobre el papel que interpretaba.

Con La Chica de Nieve se alza como actriz mainstream. El éxito de la serie de Netflix, donde encarga a una periodista de investigación, le ha dado estatus pero también un desarrollo como actriz muy amplio.

Aseguró en su entrevista en Tómatelo Menos en Serio que regresaba su casa muy cansada después de los ensayos porque era "un arco emocional muy complicado". Llegó incluso a reconocer que se trataba de una de las cosas "más duras" a las que se ha enfrentado.

Nominada al Goya como Chica Almodóvar en 'Madres Paralelas'

El estreno de Madres Paralelas supuso un salto más en la corta pero exitosa carrera de Milena Smit. Su papel en la película del director manchego, compartiendo pantalla con Penélope Cruz, supuso "una de las cosas más fuertes" que ha podido experimentar en su vida.

Trabajar con Pedro Almodóvar es una experiencia de la que pocos actores pueden presumir pero para Milena ha supuesto todo un aprendizaje. "Yo me sentía una esponja absorbiendo toda la sabiduría, el entusiasmo y la pasión que pone este hombre en lo que hace, con el amor, la dedicación y el compromiso con el que cuida todas sus historias y sus personajes", comentaba en La Razón.

El director manchego apostó por ella incluso antes del estreno de su primera película. Bajo el mayor secretismo, la actriz fue sometida a ocho pruebas de casting antes de dar el paso definitivo: encontrarse junto a Penélope Cruz en las oficinas de El Deseo.

"Ella vino a darme la réplica y ver qué conexión teníamos. Yo iba pensando: ‘No me voy a crear expectativas, voy a ir y simplemente disfrutar de estar una hora con esta gente’. No todos los días se hace una prueba con Pedro y Penélope”, admitió en el diario El País.

Su noche loca en casa de Mario Casas y el "horrible tatuaje" que le hizo

En la película No Matarás coincidió con el actor Mario Casas, con quien guarda desde entonces una bonita amistad. Tanto es así que los dos intérpretes quisieron hacerse un tatuaje como recuerdo de ese rodaje juntos. Lo más curioso es que se lo hicieron el uno al otro, es decir, ningun tatuador profesional intervino en el 'desaguisado'.

En una entrevista con 'El Mundo', la actriz contó que Mario Casas, aunque tenía buena intención, le hizo un auténtico "destrozo": "Fue algo muy simbólico de una peli que fue muy especial. Yo a él le hice un 'smiley' monísimo y él me hizo uno tuerto, que parece que está al borde de la muerte. Pero fue un momento especial y bonito y lo recuerdo con mucho cariño... pese a todo", contó la actriz.

En su reciente encuentro con Chenoa contó cómo había sido una de sus noches de fiesta más legendarias. Fue precisamente en casa de Mario Casas y terminó calada hasta los huesos. "Me lancé a la piscina a las 3 de la mañana en diciembre o enero. No estaba climatizada", recordó.