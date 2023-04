Elena Irureta: "Casi todo el equipo de 'Los buenos modales' eran mujeres y el rodaje iba ligero, ligero"

Elena Irureta ha visitado este jueves Cuerpos especiales para presentar la película Los buenos modales, una película dirigida por Marta Díaz y protagonizada junto a Gloria Muñoz que llega a los cines este viernes 28.

"Tenía muchas ganas de trabajar con Gloria. La conozco de toda la vida pero no había tenido el gusto de trabajar con ella", ha contado la actriz al inicio de su charla con Eva Soriano e Iggy Rubín.

La película, producida por Atresmedia Cinema, aborda el conflicto entre dos hermanas que se reencuentran de manera inesperada tras años sin verse. "Son dos personas que hacen su vida, una tira para adelante y la otra es muy nostálgica. De las dos chicas que cuidan a sus nietos, una es muy cotilla y se entera de la crisis y hace lo imposible por reconciliarlas", ha resumido la actriz sobre este nuevo trabajo que define como una comedida dramática.

Elena Irureta trabaja en esta película con niños y, pese a que le encantan fuera de cámara, reconoce que no le resulta el trabajo ideal. "Trabajar con no niños no me gustan, las cosas como son", ha confesado.

"Estás más pendientes de que hagan lo que tienen que hacer que de lo que estás haciendo tú. Estás pendiente de que lo digan y de que no se cansen", ha explicado la actriz, que reconoce que los dos protagonistas de Los buenos modales, de cuatro y cinco años, "lo hicieron muy bien y aguantaron muchas horas". Eso no quita para que no le gusten estas situaciones: "Me dan mucha pena los niños cuando están trabajando".

Trabajar con niños no le gusta, pero confiesa que el rodaje de esta película ha sido especial. Ha ido como la sede

"Casi todo el equipo del rodaje eran mujeres, iba ligero, ligero", ha contado sobre la experiencia. "Nadie levantaba la voz, no había testosterona, era relajadísimo... Se nos hacía tan sencillo... Marta sabía muy bien lo que quería hacer", ha contado la actriz que en un momento del rodaje llegó a poner en duda el resultado de su trabajo. "Se nos hacía tan fácil que Gloria cuando terminaba me pregunta si estaría bien lo que habíamos hecho. Yo le decía: 'Ha colado", ha recordado entre risas.

Actriz de 'Patria' y precursora de 'Paquita Salas'

Elena Irureta suma numerosos trabajos en su carrera y uno es su inolvidable papel en la serie Patria, que no ha podido volver a ver.

"Vi los ocho capítulos seguidos en el Festival de San Sebastián y me quedé pegada. Entre en la historia y salí con una congoja tremenda. No la he podido volver a ver", ha contado a Eva y a Iggy sobre este trabajo.

La actriz cuenta con un extenso currículo, también como guionista, en el que incluye su trabajo para los payasos de la tele (Txirri, Mirri eta Txibiriton) junto a Aizpea Goenaga, con quien ha trabajado en numerosas ocasiones.

"Lo que no he dicho es que Txirri, Mirri eta Txibiriton tenían un productora y nos ofrecieron hacer un programa. Como la ignorancia es atrevida hicimos un programa que se llamaba Hau da A.U sobre una agencia de contratación de artistas. Yo era la madre de Aizpea, ella tenía la agencia y la madre como se aburría iba, enredaba... Era un programa que era divertido, quedó bien y que funcionó", ha recordado sobre el programa que los presentadores han bautizado como las predecesoras de Paquita Salas. "Un poco sí", ha dicho Irureta que ha trabajado sin descaso con Goenaga hasta llegar a Beni eta Marini, otro de sus éxitos conjuntos.

Elena también ha tenido una casa rural durante 21 años. Se hizo con ella cuando cumplió 40 años como su plan B. La idea fue buena pero al final le resultó imposible hacerse cargo de ella porque cumplidos los 40 su trabajo fue rodado...