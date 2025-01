Presenta 'Ansiedad'

La entrevista de María Isabel en Cuerpos especiales

La cantante María Isabel se ha pasado por Cuerpos especiales para presentar Ansiedad, su nuevo single en el que aborda la necesidad de poner en valor la salud mental, además de desvelar todos los detalles sobre cómo se tatuó en un concierto de Melendi mientras sonaba Antes muerta que sencilla y dar todos los detalles sobre su nueva gira por 20 aniversario del lanzamiento de su álbum No me toques las palmas que me conozco.