Presentan 'Ahí te pudras, maldita'
La entrevista de Las Petunias en 'Cuerpos especiales'
Elsa, Goya y Cecilia, miembros de Las Petunias, han presentado su EP Ahí te pudras, maldita en Cuerpos especiales , donde luce su capacidad de crear términos de su propio universo, adelantar algunos detalles de su próximo álbum y han aprovechado para contar todos los detalles sobre cómo el actor Robert Pattinson apareció ante los medios luciendo una camiseta con el logo de su primer disco Creo que soy de porcelana.