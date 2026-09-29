Maxi Iglesias y Susana Abaitua: "Comprar en nuda propiedad es macabro. A eso juega la película'

Con un timing que pareciese orquestado, los intérpretes Maxi Iglesias y Susana Abaitua estrenan Nuda propiedad, una comedia negra que gira en torno a la comprar de un piso por parte de una pareja bajo este régimen, y se han pasado por Cuerpos especiales para contar cómo se han sentido al rodar una película que refleja la situación que miles de ciudadanos tienen que experimentar.

"Es una situación bastante curiosa, por decirlo de alguna manera, por cómo se está viviendo la situación de la vivienda, y también la historia de una pareja, de cómo el paso del tiempo en esta relación hace que tomen unas decisiones u otras", ha indicado el actor.

La película, dirigida por Alberto Utrera y escrita por él y Carlos Soria, "te deja pensando y te puedes sentir reflejado". "Tiene una manera muy peculiar de reflejar una situación que es muy seria, y el cómo lo viven sus personajes te saca alguna sonrisa. Es un humor muy inteligente", ha explicado el actor, que añade que "con ese tono muy especial", es posible "sacar muchas conclusiones mientras pasas un buen rato".

Por su parte, Abaitua ha reflexionado sobre las características propias de esta modalidad de compra. "Es una locura comprar en nuda propiedad, es macabro. Estas esperando a que se muera y, que se muera, es una alegría", ha indicado la actriz, señalando que "juega con eso la película".