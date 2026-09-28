Sôber se prepara para 'Anandamida Tour': "Queremos tener tres repertorios y sacar uno en cada ciudad"

La semana ha empezado en Cuerpos especiales con los decibelios a tope. Jorge, Carlos y Manu, de Sôber, han visitado a Eva Soriano y Nacho García para hablar de Anandamida, su nuevo álbum de estudio que llega el viernes 2 de octubre.

"Es la molécula de la felicidad y es algo que genera tu propio cuerpo", han contado sobre el título del álbum que guarda una conexión con su relación con la música. "Es lo que sentimos nosotros con la música. Tienes un bajón, llegas al local de ensayo y te alegra el día", han explicado los músicos que reconocen que han elegido una palabra rebuscada siguiendo su tónica habitual. "Para que la gente tenga que buscarlo".

De cara al lanzamiento, tienen claro que buscan. "Que cuando la gente lo escucha comparta la energía que tenemos y seguimos teniendo", han reconocido los músicos que después de 32 años en la música conservan la ilusión del primer día.

"No hay que perder nunca ese respeto de cara al público", ha apuntado la banda que terminaron la grabación del álbum hace ocho meses.

Quien ya lo escucha sin parar es Manu. "Ahora que está terminado, hay que disfrutarlo porque se ha quedado un discazo...", ha confesado sobre el disco que cuenta con 11 canciones, entre las que ya hemos podido escuchar Indestructibles, Dile al miedo o Mi refugio. "El nuestro son las salas en las que nos encontramos con los fans y nos sentimos acompañados".

No solo para disfrutarlo, Manu también está escuchando el disco para aprenderse las canciones. El 10 de octubre Sôber sale de gira y no va a ser una gira fácil. "Queremos tener tres repertorios, A, B y C, y en cada ciudad sacar uno", han contado los intérpretes de Dile al miedo sobre lo que están preparando.

Sôber ha sacado cuatro singles del álbum para que así sus fans tengan tiempo para aprender las canciones. Ellos se vuelcan con sus seguidores y sus seguidores, con ellos. "Tenemos un séquito de fans que son superfieles que son lo más importante que tiene el grupo", han dicho después de recordar lo que les dijo David Bisbal el día que se conocieron.

Sobre su gira, con dos fechas en la sala Wagon de Madrid, también han contado un secreto. Igual que se hacían en los partidos del Mundial... Sôber hace una pausa de deshidratación. "Es porque nos meamos. Es lo que tiene cuando pasas los 50", han contado entre risas al final de la entrevista.